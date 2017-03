Đòi ly hôn vì cụ bà... bênh con

Đau lòng vì các cụ ly hôn Đọc đơn và lời khai của cụ ông tôi thấy ngộ, cố thay mặt tòa hòa giải, động viên ông cụ hàn gắn lại, làm gương cho con cháu, cho xã hội sau này. Tại các phiên hòa giải, các con, các cháu của hai cụ nhiều lần khuyên, năn nỉ cụ ông rút đơn để cho con cháu vui, sống hòa thuận với nhau nhưng cụ ông vẫn cương quyết ly hôn làm cho những người giải quyết vụ án như chúng tôi phải đau lòng. Bởi lẽ những người con, cháu của hai cụ đều rất thành đạt mà phải đứng trước cảnh bố mẹ, ông bà mình phải ra tòa ly hôn với những lý do không đâu vào đâu... Qua tìm hiểu người nhà của hai cụ, chúng tôi biết hai cụ sống rất hạnh phúc, có nhà riêng, con cháu đều có địa vị trong xã hội. Trường hợp hai cụ ly hôn là rất ít. Tôi muốn rằng phải hạn chế, không thể để trường hợp này xảy ra. Lý do thực trạng hiện nay ly hôn ở giới trẻ đang tăng rất cao làm ảnh hưởng xấu đến xã hội. Ly hôn tăng thì nhiều gia đình tan vỡ dẫn đến những đứa trẻ không gia đình thì không ai săn sóc, dạy dỗ, gây ra những tệ nạn xã hội phát sinh từ những gia đình ly hôn này. Trường hợp này, hai cụ rất gương mẫu nhưng lại để ra tình trạng như vậy thì những gia đình khác trong xã hội biết sự việc như vậy sẽ nghĩ như thế nào? Mỗi cá nhân trong gia đình phải hòa thuận thương yêu nhau thì mới có gia đình hạnh phúc, gia đình hạnh phúc thì xã hội mới phát triển, đất nước mới phồn vinh. Do đó tôi không muốn các gia đình ly hôn, đặc biệt với trường hợp hai cụ. Ông PHẠM VIỆT HẢI, thư ký TAND huyện Cai Lậy (Tiền Giang)