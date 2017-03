Đôi nam nữ chết ở vỉa hè từng sống như vợ chồng

Liên quan đến vụ đôi nam nữ nằm cạnh nhau chết trên vỉa hè (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin), tối 11-3, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết Công an tỉnh Sóc Trăng sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi đã bàn giao thi thể họ cho thân nhân của hai nạn nhân đưa về quê tổ chức đám tang.

Hai nạn nhân là Trần Văn Út (27 tuổi, ngụ ấp Trường Ninh 1, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) và Trần Thị Hồng Sương (30 tuổi, ngụ ấp Chắc Tưng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng).

Đến thời điểm hiện nay Công an tỉnh Sóc Trăng chưa công bố nguyên nhân vụ việc mà qua khám nghiệm cho thấy Sương và Út tử vong do mất máu cấp, trên người Út có con dao đâm sâu vào ngực trái. Sương có nhiều vết thương do vật nhọn.





Hiện trường nơi phát hiện đôi nam nữ nằm chết bên nhau. (Ảnh: CX)

Công an xác định Út và Sương cùng làm thuê cho một quán nhậu trên đường đường Phú Lợi, TP Sóc Trăng. Út làm phụ bếp, còn Sương là nhân viên chạy bàn nhưng cách nay khoảng 10 ngày thì Sương nghỉ làm và đến làm thuê cho quán khác.

Theo tìm hiểu, Sương và Út cùng làm thuê ở TP.HCM và cả hai quen nhau nên cách nay khoảng 2 năm cùng về Sóc Trăng thuê chung nhà trọ chung sống như vợ chồng và cùng làm thuê cho quán nhậu để mưu sinh. Thời gian gần đây đôi nam nữ này thường xuyên cãi nhau khi về nhà trọ và những người ở gần cho rằng có thể Út ghen tuông.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sáng 11-3, người dân ở phường 6, TP Sóc Trăng đi tập thể dục buổi sáng dọc đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn trước Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh Sóc Trăng, hốt hoảng phát hiện thi thể đôi nam nữ đã tử vong nằm trên vỉa hè với tư thế cả hai nằm cạnh nhau, đầu quay ra phía ngoài đường. Lực lượng công an sau khi nhận tin báo đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm.