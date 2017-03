Đòi nhà sau gần 40 năm

Chánh án TAND Tối cao vừa kháng nghị đề nghị Tòa Dân sự TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy bản án dân sự sơ thẩm và phúc thẩm vụ án đòi nhà giữa nguyên đơn là bà C. với bị đơn bà N.

Tranh nhau ngôi nhà

Theo đơn khởi kiện của bà C., năm 1966, bà xây dựng một căn nhà tại quận Bình Thạnh (TP.HCM). Sau đó, bà giao nhà cho chị mình (nay đã chết) trông nom. Được một thời gian, thấy bà N. không có nhà ở nên chị bà cho bà N. ở nhờ. Thời gian gần đây, bà đòi lại nhà nhưng bà N. không trả.

Ngược lại, bà N. (đang cư ngụ trong ngôi nhà tranh chấp) cho rằng bà không ở nhờ mà đã mua căn nhà này từ chị của bà C. vào năm 1972. Khi mua bán, hai bên không làm hợp đồng mua bán nhà hay văn bản gì khác. Tuy nhiên, về sau do hai bên tranh cãi về việc nợ tiền mua nhà nên có lập tờ “giấy trả nợ tiền nhà”. Khi mua, căn nhà có diện tích 21 m2. Sau này, vợ chồng bà tự đổ đất, khai hoang, xây dựng thêm thành như hiện trạng là hơn 59 m2. Do đã mua và sống ổn định tại căn nhà này gần 40 năm nên bà phải được sở hữu nhà.

Do hai bên không thống nhất nên bà C. khởi kiện ra tòa.

Đòi nhà là hợp lý

Tháng 7-2007, căn cứ vào lời khai các nhân chứng là người thân quen của bà C., TAND quận Bình Thạnh tuyên buộc bà N. phải trả lại căn nhà cho bà C. Tháng 12-2007, TAND TP.HCM xử phúc thẩm nhận định án sơ thẩm chỉ dựa vào lời khai của những người thân quen của bà C. để buộc trả nhà là không có căn cứ nên đã sửa án, giao nhà cho bà N...

Năm 2008, Tòa Dân sự TAND Tối cao ra quyết định giám đốc thẩm, tuyên hủy cả hai bản án vì cho rằng cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa xác minh và làm rõ nhiều vấn đề của vụ án nên chưa ra phán quyết chính xác.

Hai năm sau, TAND quận Bình Thạnh mở lại phiên tòa sơ thẩm lần hai. Lần này HĐXX tuyên buộc bà N. trả lại nhà cho bà C. và buộc bà C. phải hoàn trả cho bà N. hơn 500 triệu đồng tiền công sức tôn tạo trong quá trình sử dụng đất. Bà N. kháng cáo nên tháng 9-2011 vừa qua, TAND TP.HCM đã xử phúc thẩm lại. Dù buộc bà N. giao nhà cho bà C. nhưng cấp phúc thẩm chỉ tuyên bà C. phải thanh toán lại cho bà N. 3 triệu đồng và ghi nhận sự tự nguyện bà C. hỗ trợ bà N. 30 triệu đồng chi phí di dời.

Sau bản án, mới đây chánh án TAND Tối cao đã ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm...

Ưu tiên cho người ở lâu năm

Trong quyết định kháng nghị, chánh án TAND Tối cao phân tích theo một số nhân chứng và biên bản họp tổ dân phố, xác nhận của nhân dân khu phố và lời trình bày của nguyên đơn đều thể hiện căn nhà trên là của bà C. xây dựng trên phần đất của mẹ cho. Chính bà cũng đăng ký và có hộ khẩu tại nhà này từ năm 1968. Phía bà N. cho rằng nhà này mua từ chị bà C., có xuất trình giấy trả nợ tiền nhà nhưng chỉ là bản phôtô. Nội dung cũng không thể hiện trả tiền với mục đích gì. Đồng thời, giấy này có mâu thuẫn về mặt thời gian. Ngoài ra, chị bà C. biết chữ nhưng trong giấy lại được ký bằng dấu X. Do đó, cấp sơ thẩm và phúc thẩm cho rằng nhà và đất này của nguyên đơn là có căn cứ.

Tuy nhiên, xét về diện tích nhà và đất có sự thay đổi qua thời gian. Gia đình bà N. đã sinh sống ở đây gần 40 năm và hiện cũng không có nhà nào khác để ở nên đáng lẽ cần xem xét giao nhà cho bị đơn. Gia đình bà N. phải thanh toán lại phần giá trị đất ban đầu cho bà C. mới hợp lý. Cuối cùng, quyết định kháng nghị cho rằng án sơ thẩm và phúc thẩm tuyên xử như trên là chưa chính xác...

Kháng nghị là phù hợp Quyết định kháng nghị của chánh án TAND Tối cao là hợp lý, hợp tình. Về mặt chứng cứ, có thể nguyên đơn có lợi thế. Tuy nhiên, cũng nên xét về cái tình. Bị đơn đã ở trên mảnh đất này hơn 40 năm liên tục, ổn định và không hề có tranh chấp xảy ra. Họ cũng chính là người tôn tạo thêm diện tích, nay lại không còn chỗ nào để ở. Thay vì đẩy người dân vào thế đường cùng thì nên dành quyền ưu tiên sở hữu nhà cho họ là hợp lý và bị đơn cũng phải thanh toán lại giá trị đất ban đầu cho nguyên đơn. Một thẩm phán TAND TP.HCM

NHẤT NAM