Đổi thiếu nữ nhẹ dạ lấy nhẫn và bộ quần áo

Qua webcam, vẻ điển trai của Hải và Tráng đã dụ được những thiếu nữ nhẹ dạ.

Hải nhận lời và tìm Tráng làm bạn đồng hành. Cả hai tích cực lên mạng chat, làm quen với những cô gái mới lớn để cho vào bẫy. Qua webcam, vẻ điển trai, thư sinh của Hải đã dụ được nhiều thiếu nữ.



Sau những lần chat chit, cô bé tên H., 14 tuổi, ở Tây Hồ, HN đã dễ dàng bị rơi vào bẫy của gã trai. Hải cùng Tráng rủ H. đi Quảng Ninh chơi và cô thiếu nữ nhận lời ngay. Sự dễ dãi, cả tin của H. đã biến cô trở thành miếng mồi ngon cho Hải và Tráng. Sau chuyến xe khách đi Quảng Ninh vào đúng vào ngày lễ tình nhân 14/2/2009, tối 15/2, H. bị hai gã trai bán cho Trang. Bán H., Tráng và Hải được Trang mua cho 1 chiếc nhẫn vàng tây, mua sắm quần áo, ăn uống, ngủ nghỉ trong 4 ngày ở Trung Quốc, thay vì số tiền 5 triệu đồng như đã hứa.



Sau khi bị bán, cô nữ sinh cấp hai vốn chỉ quen được gia đình chiều chuộng giờ phải chiều chuộng những gã đàn ông “khát tình”, rồi bị đánh đập dã man mỗi khi không biết nghe lời.



Sau những tháng ngày triều miên tiếp khách, H. nhanh chóng lấy được lòng tin của “má mì” tên Trang. Trang đã cho phép H. được chút tự do hơn những cô gái khác.



H. lên mạng chat tâm sự với bạn mình đang phải làm gái mại dâm ở một “tổ quỷ” và kẻ đưa đời cô vào chốn tăm tối là gã thanh niên tên Hải.



Đến tháng 11, sau khi được các trinh sát Công an Hà Nội hướng dẫn qua chat, H. tìm cách thoát khỏi “tổ quỷ” của Trang, tìm đến trụ sở công an gần nhất của nước bạn. Cô được thoát khỏi chốn tăm tối từ đó.



Sau khi bán H. cho Trang, Hải bị công an bắt giữ vì liên quan đến một vụ trộm cắp. Được cho nhận dạng, H. đã vạch mặt Hải. Ít ngày sau đó, Tráng cũng bị bắt tại một quán net ở Hà Nội.



Theo lời khai của hai gã buôn người, ngoài H., vào khoảng tháng 1/2009, bọn chúng còn bán một thiếu nữ 16 tuổi tên L., quê ở Bắc Giang cho Trang lấy 5 triệu đồng.



Hiện cơ quan công an chưa xác định được nhân thân của cô gái tên L. nên tách rút hồ sơ, điều tra bổ sung sau.

Theo T.N (VNN)