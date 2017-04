Đối thoại ở Đồng Tâm: Mong mỏi tột cùng của người dân

Người dân Đồng Tâm đứng hai bên đường, vỗ tay chào đón đoàn đối thoại của chủ tịch Nguyễn Đức Chung. Ảnh cắt từ Clip

Hơn 10 giờ sáng 22-4, những chiếc xe chở đoàn đối thoại do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dẫn đầu đã tiến vào thôn Hoành. Hai bên đường, rất đông người dân đứng vỗ tay chào đón đoàn.





Cuộc đối thoại được bắt đầu. Nguồn: LÊ KIÊN (TTO)

Lúc 10 giờ 41, tại hội trường UBND xã Đồng Tâm, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung mờ màn buổi đối thoại với lời xin lỗi bà con vì đến muộn 20 phút do có trục trặc về giao thông. Ông cảm ơn sự có mặt của bà con, đồng thời yêu cầu bà con giữ trật tự và tôn trọng Hội nghị để bắt đầu làm việc.

Ngay sau đó, đại diện xã Đồng Tâm thay mặt bà con trình bày các kiến nghị gửi lãnh đạo các cơ quan T.Ư và lãnh đạo UBND TP Hà Nội. Bản kiến nghị có 8 nội dung.

Ông Phạm Quí Tiên, chánh văn phòng UBND TP Hà Nội giới thiệu thành phần đại biểu dự đối thoại: Đại biểu trung ương có ông Đỗ Văn Đương, phó Ban Dân nguyện của Ủy ban thường vụ Quốc hội, đại biểu Dương Trung Quốc, Lưu Bình Nhưỡng, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, lãnh đạo cục của Thanh tra Chính phủ.

Đại diện TP Hà Nội là chủ tịch Nguyễn Đức Chung, ông Đào Đức Toàn - phó bí thư Thành uỷ Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - giám đốc Công an TP và Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.



Người dân Đồng Tâm đón chờ đoàn đối thoại của TP Hà Nội và các cơ quan trung ương. Ảnh: TP

Bắt đầu cuộc đối thoại, chủ tịch Nguyễn Đức Chung mời bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, phát biểu.

Bà Lan nêu nguyện vọng của người dân, trong đó có việc giải thích tin đồn về việc ngược đãi 38 cán bộ, cảnh sát bị giữ tại nhà văn hóa thôn là không có cơ sở. Dân làng mong Chủ tịch TP lắng nghe ý kiến để giải quyết thấu đáo mâu thuẫn nhiều năm nay về đất đai.

Khi đại diện người dân trình bày những bức xúc đất đai tại địa phương, cụ Trần Xuân Lễ (78 tuổi) đã xúc động khiến ông Chung phải trấn an: "Các ông bà yên tâm, tôi đã về đây rồi cứ bình tĩnh. Tôi biết các cụ bức xúc bao nhiêu ngày rồi".



Cũng trong sáng 22-4, một số đại biểu quốc hội đã đi thăm, lắng nghe ý kiến các hộ dân ở thôn Hoành. Ảnh: NN

Tại cuộc đối thoại, đại diện thôn Hoành cho biết việc bắt giữ là do bột phát, do bức xúc đối với cái sai của các vấn đề liên quan đến đất đai của cán bộ chính quyền. Người dân đề nghị cần làm rõ đâu là đất của nhân dân, đâu là đất quốc phòng và việc thu hồi phải có văn bản, quy trình do đúng cấp có thẩm quyền.

Mong mỏi tột cùng của người dân là đề nghị Chủ tịch UBND Hà Nội khẩn trương xem xét tận gốc rễ vấn đề thu hồi đất đã có quyết định hay chưa. "Dân Đồng Tâm mãi mãi thực thi nghiêm chỉnh quy định pháp luật. Nếu có quyết định thu hồi của Thủ tướng và bồi thường thỏa đáng, xin sẵn sàng chấp hành"- đại diện người dân nói.

Cụ Bùi Minh Sửu (xóm 3) phát biểu: Đất đồng Sênh là đất của Đồng Tâm vẫn sản xuất từ năm 1980 trở lại đây. Đến năm 2007, UBND xã không cho nhân dân vào sản xuất nữa mà đem bán cho cá nhân từ nơi khác, trong giấy tờ cuyển nhượng ghi rõ là đất thổ cư lâu dài, tới 56 suất. Việc này có chính quyền, UBND xã Đồng Tâm xác nhận và bán. Vậy tại sao đất quốc phòng lại bán như vậy, nhưng suốt từ đó đến nay không được cơ quan nào giải quyết. Vừa rồi, ngày 15-4, khi mời các cụ lên nhận mốc giới thì xảy ra sự việc. Ở đây, cả hai đều có sai. Còn nhân dân Đồng Tâm giữ người chỉ là có mục đích muốn lãnh đạo về đối thoại, làm rõ với người dân. Đề nghị Chủ tịch Nguyễn Đức Chung là trung tâm để giải quyết vấn đề.

Cụ Sửu cũng khẳng định việc giữ người hoàn toàn không có mưu đồ gì về chính trị hoặc nổi loạn.

Cụ Bùi Văn Vệ (80 tuổi) cho biết thêm: Khi cấp đất cho sân bay Miếu Môn 300 ha, người dân đều vui vẻ, hoặc khi để đất phục vụ quốc phòng cũng không có ý kiến gì cả. Nhưng còn chút đất này mà vẫn lấy thì dân sống bằng gì. Nếu bây giờ xảy ra chiến tranh, dù có dỡ nhà đi để hiến đât chúng tôi cũng sẵn sàng.

Cụ Bùi Văn Vệ cũng một lần nữa khẳng định không có việc bạo loạn, bởi những cán bộ bị giữ đều được chăm sóc chu đáo, không ai đánh đập gì. Điều này thể hiện thiện chí của người dân...