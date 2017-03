Đối thoại với chủ "sáng kiến" quăng lưới...

Quăng lưới bắt xe là phạm luật Hàng trăm email gửi về tòa soạn bày tỏ sự phản đối biệp pháp này của Công an TP Thanh Hóa. Xin trích một vài ý tiêu biểu mời bạn đọc xem đầy đủ trên Pháp Luật online. Việc tung lưới vào bánh xe rất nguy hiểm (nguy hiểm cho người đứng chặn để tung và người điều khiển xe, chưa kể trên xe có người già và trẻ em ngồi sau). Tôi không ủng hộ phương án này. Phan Minh (phanminh…@gmail.com) Hành vi tung lưới nếu gây ra tai nạn thì sẽ giải quyết thế nào? Đừng nói lúc đó lại dựa vào quy định liên quan đến “thi hành công vụ” để giảm nhẹ trách nhiệm nhé! Lê Trung Phát (letrungphatl…@gmail.com) Thiếu gì biện pháp mà lại đi áp dụng biện pháp ấu trĩ như vậy. Nếu biện pháp này áp dụng trong cả nước thì nước ta trở thành một “ngư trường” mất. Huyden (huydend…@yahoo.com) Lưu ý đối tượng vi phạm trong trường hợp này mọi người đều biết là vi phạm hành chính, không phải là tội phạm. Tại sao lại phải dùng biện pháp trấn áp tội phạm với họ. Nếu xảy ra hậu quả chết người hoặc gây thương tích cho người điều khiển phương tiện hoặc người đi đường, ai là người chịu trách nhiệm? Than van danh (www.thanv...@gmail.com.vn) Cảnh sát làm vậy là sai, quan trọng nhất là an toàn cho con người. Tôi cho rằng thực thi công quyền như thế là quá ấu trĩ, coi việc làm của mình quan trọng hơn tính mạng của nhân dân. Tuấn Huỳnh (take_18…yahoo.com) Chưa có quy định, sao đã làm? Đại tá Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục CSGT đường bộ - đường sắt (Bộ Công an), cho biết biện pháp này Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã báo cáo và thực tế là họ đang thử nghiệm trong việc chống đua xe. Việc này cũng chưa phát sinh vấn đề gì lớn lắm vì chưa có tai nạn xảy ra. Còn theo Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Cục phó Cục CSGT đường bộ - đường sắt, ông chưa biết việc Công an TP Thanh Hóa đã thực hiện biện pháp này. “Chuyện quăng lưới, tôi chỉ biết Công an tỉnh Thanh Hóa có báo cáo đề xuất. Phải có hành lang pháp lý mới làm được chứ chưa có mà đã làm rồi thì chết. Nhỡ đâu người điều khiển phương tiện xô vào nhau thì sao? Bây giờ chỉ đang xin ý kiến thôi, đã cho làm đâu. Ý tưởng của Công an tỉnh Thanh Hóa còn phải nghiên cứu kỹ về pháp luật và phải bổ sung thì mới làm được” - ông Tuấn nói. NGUYỄN DÂNghi