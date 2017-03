Đòi tiền đối tác bằng dao

HĐXX nhận định bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện bồi thường chi phí thuốc men gần 20 triệu đồng nên phạt bị cáo mức án bằng với thời gian tạm giam. Đồng thời, HĐXX buộc bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần trên 10 triệu đồng cho phía nạn nhân.

Theo hồ sơ, ngày 20-3-2012, doanh nghiệp của vợ anh Deng Xin She ký hợp đồng đặt hàng làm đế giày xuất khẩu với công ty của vợ Chen Hong Yu với trị giá 80 triệu đồng.

Sau khi giao hàng đủ theo hợp đồng, ngày 21-4-2012, Chen Hong Yu đến gặp anh Deng Xin She yêu cầu thanh toán tiền. Anh Deng Xin She không chịu thanh toán vì cho là hàng có lỗi. Chen Hong Yu tức giận nên về lấy dao rồi quay lại tiếp tục đòi tiền. Anh Deng Xin She chỉ đồng ý trả một ít và ra điều kiện… Không đồng ý, Chen Hong Yu lấy dao ra đâm nạn nhân gây thương tích.

HOÀNG YẾN