Đòi tiền người thua lô đề theo kiểu "xã hội đen"

Các đối tượng bị truy tố gồm: Nguyễn Ngọc Lân, trú ở phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm; Nông Thị Hiền, cùng trú tại địa điểm trên (vợ Lân); Nguyễn Hữu Lâm, trú ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Huy Bản, Hoàng Đình Minh cùng trú ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm; Lê Anh Tuấn, trú ở phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm và Đặng Đình Chiến, trú ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình.

Theo cáo trạng: Ngày 11-8-2008, anh Nguyễn Phụ Lan, trú ở xã Yên Thường, huyện Gia Lâm có đơn gửi đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội về việc bị một số đối tượng cưỡng đoạt tài sản. Qua điều tra đã xác định đầu tháng 7-2008, anh Lan gọi điện thoại báo số đánh lô đề với Nông Thị Hiền, trong đó các số anh Lan đánh với Hiền là 86, 500 điểm, với tổng số tiền 75 triệu đồng. Sau khi có kết quả, Hiền báo với anh Lan là không trúng. Do vậy anh Lan phải trả cho Hiền 75 triệu đồng, nhưng anh Lan nói số đánh đề của anh là 68 chứ không phải 86, do vậy trúng 2 "nháy" số 68 với số tiền là 80 triệu đồng; Hiền còn phải trả cho anh Lan 5 triệu đồng nữa.

Hiền rất bực tức cho rằng anh Lan đã lừa mình nên sáng 25-7-2008 đã cùng chồng là Lân, gọi thêm một số bạn như Lâm, Chiến, Minh, Tuấn, Bản thuê xe ôtô 7 chỗ xuất phát từ phố Phó Đức Chính, quận Ba Đình đến nơi ở của anh Lan để gọi anh ra quán cà phê "xe cổ" tại phố Hàng Bún nói chuyện. Trên đường đi, các đối tượng phát hiện anh Lan đi xe máy Nouvo LX nên Lân, Chiến, Tuấn đã ép anh Lan lên xe ôtô, còn Minh đi xe máy của anh Lan.

Cả bọn kéo anh Lan đến quán cà phê như đã hẹn trước. Tại đây Hiền đã quát mắng anh Lan: "Mày định bùng tiền của tao đấy à". Lân đã ép anh Lan phải trả ngay số tiền thua lô đề và Hiền buộc anh Lan gọi điện về nhà cho vợ và anh vợ để vay 80 triệu đồng mang đến khu vực cây xăng Hàng Bún.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, người nhà anh Lan mang 80 triệu đồng giao cho Chiến và Lâm. Trên đường đi, Lâm đã rút lõi lấy 10 triệu đồng, còn 70 triệu đồng Chiến về quán cà phê giao cho anh Lan. Ngay sau đó Minh rút tiếp 15 triệu đồng. Số tiền còn lại là 55 triệu đồng anh Lan đưa cho Hiền. Anh Lan còn thiếu 25 triệu đồng nên vợ chồng Hiền ép anh Lan viết giấy bán chiếc xe Nouvo của anh Lan cho vợ chồng Hiền để cho đủ số tiền đánh lô đề.

Như vậy xuất phát từ việc đánh lô đề giữa anh Lan và Hiền, Hiền đã cùng chồng huy động đồng bọn để ép anh Lan phải nộp tiền theo kiểu "xã hội đen". Tổng số tiền và trị giá tài sản các đối tượng đã chiếm đoạt của anh Lan khoảng 100 triệu đồng.

Theo Đào Minh Khoa (CAND)