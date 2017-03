Đổi tiền Trung Quốc giả lấy tiền thật, lãnh bảy năm tù

Con rể của Tám (quốc tịch Trung Quốc) quen biết, qua lại với vợ chồng Luo Zen Bin (cũng quốc tịch Trung Quốc) do cùng làm chung công ty trong khu công nghiệp ở Bình Dương. Đầu tháng 11-2011, Bin về Trung Quốc mua 1.000 tờ tiền giả mỗi tờ mệnh giá 100 NDT. Bin cất giấu số tiền giả trên trong một chiếc loa vi tính. Sau đó, hai vợ chồng Bin đã mang số tiền giả trên đi đổi lấy tiền Việt Nam tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Ngày 14-11-2011, khi vợ Bin đang tiêu thụ 200 tờ tiền NDT giả tại Nhơn Trạch, Đồng Nai thì bị công an bắt giữ. Do nghi ngờ vợ bị bắt vì tiêu thụ tiền giả, sáng hôm sau Bin mang số tiền giả còn lại, khoảng 240 tờ giấu trong chiếc loa vi tính rồi mang tới gửi con rể Tám, nói sẽ lấy sau. Tuy nhiên, không lâu sau đó Bin bị bắt giữ, hiện vụ án trên do TAND tỉnh Đồng Nai thụ lý.

Phần mình, khoảng tháng 1-2012, vợ chồng con gái Tám về Trung Quốc ăn tết, để chiếc loa vi tính trong tủ quần áo. Lúc này Tám phát hiện ra số tiền giả trên nên nhiều lần mang đi tiêu thụ tại một cửa hàng vàng bạc. Sau đó, chủ cửa hàng nghi ngờ tiền giả đã báo công an bắt Tám. Vợ chồng con gái Tám gọi điện thoại về hay tin mẹ bị bắt đã nói với em trai mang số tiền giả còn lại trong loa đốt đi. Người này đốt số tiền giả nhưng giữ lại 11 tờ vì thấy đẹp. Sau khi vụ việc bị phát hiện người này đã giao nộp cho cơ quan chức năng.

Theo kết quả giám định, Tám tiêu thụ 50 tờ tiền 100 NDT giả, tương đương gần 16,5 triệu đồng.

HĐXX nhận định hành vi thu đổi ngoại tệ của chủ tiệm vàng là vi phạm nhưng xét không xử lý hình sự do đã tự động giao nộp và kịp thời báo với cơ quan công an. Tòa cũng không chấp nhận yêu cầu đòi bồi thường dân sự số tiền đã đổi cho Tám của chủ tiệm vàng. Số tiền trên thu hồi, sung công quỹ Nhà nước... Con trai Tám có hành vi giữ 11 tờ tiền giả nhưng cũng thành khẩn, tự nguyện giao nộp nên không xử lý hình sự.

TRÙNG KHÁNH