Đổi tội danh thành gây rối trật tự công cộng

Như Pháp Luật TP.HCM từng thông tin, năm 2006, ở Củ Chi, giữa Hòa và Hồ Thanh Giàu xảy ra xô xát vì giành sân chơi bóng chuyền. Hai bên đều về nhà vác rựa đi tìm nhau. Trong lúc đuổi đánh đối thủ, Hòa đã dùng cán rựa gõ mạnh vào đầu người anh vợ của Giàu làm nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP xác định nạn nhân chết do chấn thương sọ não nặng nên VKS TP ra cáo trạng truy tố Hòa về tội giết người; Giàu và hai người khác về tội gây rối trật tự công cộng. Tháng 2-2008, theo yêu cầu của VKS TP, Trung tâm Giám định pháp y TP có công văn cho biết nạn nhân chết không phải do chấn thương sọ não. Do đó, tháng 10-2008, VKS TP đã ra cáo trạng mới, thay đổi tội danh truy tố Hòa từ giết người sang cố ý gây thương tích.

Đầu năm 2009, các cơ quan tố tụng kết hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP, Trung tâm Pháp y Sở Y tế dựng lại hiện trường để thực nghiệm điều tra. Từ đó, cơ quan giám định kết luận nạn nhân bị tác động ngoại lực vùng đỉnh đầu, có gắng sức quá mức, có sợ hãi quá mức, cả ba yếu tố trên làm nạn nhân bị rối loạn nhịp tim dẫn đến chết. Trên cơ sở đó, tháng 9-2009, VKS TP ra cáo trạng truy tố Hòa về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, tháng 3-2010, VKS TP lại ra cáo trạng truy tố Hòa về tội gây rối trật tự công cộng.

LƯU NGUYỄN