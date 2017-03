Đối tượng bán cháu ruột lấy 2 vạn tệ lĩnh án

Lữ Thị Quan khóc nức nở trước vành móng ngựa



Theo Hoàng Lam (Dân trí)

Sáng ngày 30/7, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “mua bán người” đối với Lữ Thị Quan (SN 1970, nguyên quán xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An), hiện sống tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 2009, Lữ Thị Quan li hôn với người chồng cũ, một mình nuôi 2 đứa con nhỏ, cuộc sống rất khó khăn. Bởi vậy, vào tháng 8/2010, khi Lữ Thị Quỳnh (cháu gái, gọi Quan bằng cô ruột) về thăm nhà, hỏi Quan có muốn sang Trung Quốc làm giúp việc cho vợ chồng Quỳnh không, Quan đồng ý.Giúp việc cho vợ chồng người cháu ruột được một thời gian thì Quan bị Quỳnh bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 30 triệu đồng.Tháng 9/2011, Quan nhận được điện thoại cầu cứu của Lữ Thị H. (là cháu ruột sống xã Châu Hạnh, Quỳ Châu). H. cho biết, mình bị Vi Thị Bình đưa sang Trung Quốc làm công nhân, sau đó bán cho một người đàn ông khác.Cuộc sống quá khổ cực, H. muốn bỏ trốn và nhờ Quan giúp đỡ. Sau khi cho H. địa chỉ để tự tìm đến nhà, vợ chồng Quan cưu mang người cháu ruột được 13 ngày thì Quan bán H. cho một thanh niên Trung Quốc lấy 2 vạn tệ (tương đương 40 triệu đồng).Có tiền, Quan bỏ túi 1 vạn, số còn lại đưa cho H. mua sắm. Sống với người chồng mới được một thời gian thì Lữ Thị H. bỏ trốn được về Việt Nam và làm đơn tố cáo Vi Thị Bình, Lữ Thị Quan ra trước cơ quan pháp luật.Tháng 2/2012, Lữ Thị Quan về thăm quê. Tuy nhiên, khi đến địa phận xã Diễn Hồng (Diễn Châu, Nghệ An) thì Quan bị bắt.Đứng trước vành móng ngựa, Lữ Thị Quan khóc nức nở: “Bị cáo hối hận lắm, sẽ không có lần thứ 2 nữa. Bị cáo đã mất tất cả rồi. Con bị cáo một đứa đã học năm cuối đại học, một đứa còn nhỏ, bị cáo xin tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về nuôi con, chuộc lại lỗi lầm”.Tại phiên tòa, không có người con nào của bị cáo đến tham dự. Đứng ở vị trí dành cho bị hại, Lữ Thị H. cũng đề nghị Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho người cô ruột của mình.Xét thấy việc mua bán có sự đồng ý của nạn nhân, bản thân bị cáo nhận thức pháp luật kém, tỏ ra ăn năn hối cải nên Hội đồng xét xử tuyên phạt Lữ Thị Quan 2 năm tù giam về tội “mua bán người”.