Đội xe ôm chống rượu, bia

Tại An Giang vừa xuất hiện một đội xe ôm chuyên đưa người say rượu và xe máy của họ về nhà an toàn.

Đây là một cách làm mới lạ, giúp bản thân người uống bia rượu đảm bảo tính mạng cũng như không gây tai nạn cho người khác. Đó chính là đội taxi mô tô của Công ty TNHH Mười Xê (phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên). Cung cách phục vụ của đội lịch thiệp, có tổ chức nên được lòng khách. Đội chỉ hoạt động từ 20 giờ đến 23 giờ mỗi đêm. Anh Nguyễn Giang Sơn, Giám đốc công ty, cho biết: “Tôi thấy nhiều người khi nhậu ít khi nghĩ đến tai nạn mà thường chỉ sợ bị công an phạt. Mức phạt theo Nghị định 71/2012 rất cao nên họ ngán và cần đến dịch vụ của tôi”. Về tổ chức của đội, anh Sơn cho hay: “Xe máy của nhân viên góp vào, công ty gắn đồng hồ tính cước ở đầu xe. Khi khách gọi điện thoại về tổng đài (0976.777.474), tôi điều hai nhân viên đi trên một chiếc xe. Đến nơi thì một nhân viên chở khách, người còn lại chạy xe của khách về nhà”. Giá cước xe ôm cũng rẻ, quãng đường dài 10 km khách chỉ mất khoảng 48.000 đồng. Còn việc chạy xe của khách về nhà chỉ tính 50% giá cước. Nhân viên làm mất xe của khách phải bồi thường. Đội xe ôm Mười Xê đang đưa một khách say rượu về nhà. Ảnh: V.SƠN Anh Phạm Hoàng Huy, một khách hàng từng sử dụng xe ôm Mười Xê, đánh giá: “Tôi thấy dịch vụ này nhanh gọn, an toàn, tiện hơn đi taxi. Đội có tổ chức đàng hoàng, giá cước hợp lý chứ không chặt chém như mấy ông xe ôm ngoài chợ”. Anh Sơn cho biết nhu cầu của khách hàng khá đông nhưng anh chưa phát triển thêm vì việc chọn nhân viên có uy tín rất khó. “Nhân viên của đội đều có hợp đồng lao động. Ai có xe phải đóng bảo hiểm xe, bảo hiểm tai nạn để phòng có sự cố. Người nào không có xe nhận nhiệm vụ chạy xe của khách về nhà. Hiện tôi trưng dụng toàn bộ người của công ty và một số sinh viên Trường CĐ Nghề và ĐH An Giang” - anh Sơn nói. VĨNH SƠN