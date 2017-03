Đòi “yêu” không được, người chết, kẻ vào tù

về tội cố ý gây thương tích với tình tiết định khung tăng nặng dẫn đến chết người. Trước đó, TAND huyện Phụng Hiệp xử bị cáo năm năm sáu tháng tù nhưng gia đình người bị hại kháng cáo yêu cầu tăng án.

Theo hồ sơ, Phúc sống chung như vợ chồng với anh C. được vài tháng thì về nhà cha mẹ ruột. Trưa 13-3-2010, Phúc và anh C. uống rượu với anh ruột Phúc tại nhà người này, sau đó cả hai vào phòng ngủ. Anh C. đòi “yêu” nhưng Phúc không cho nên cả hai cự cãi. Anh C. đánh vào mặt Phúc và bị Phúc bóp cổ lại. Đánh nhau một hồi, Phúc ngồi lên bụng anh C. và đánh liên tục vào mặt và đầu anh C. Nạn nhân không kháng cự mà để mặc cho Phúc đánh khoảng 2 phút thì đẩy Phúc ra và nói “Để anh tự hành hạ mình”. Rồi anh C. tự đập mặt mình vào thành giường nhưng bị Phúc ôm giữ lại, đồng thời Phúc tiếp tục đánh vào ngực và lưng anh C. khiến anh bị chảy máu mũi. Anh C. la lên “Cha ơi, con Phúc nó ăn hiếp con kìa” rồi bỏ lên nhà trên.

Lát sau, Phúc gọi anh C. vào nhà nói chuyện nhưng anh C. không đồng ý nên Phúc tiếp tục đánh anh C. Xong, Phúc lấy túi xách định đi Cà Mau nhưng bị anh C. ôm giữ lại. Anh C. lên võng nằm khoảng 10 phút thì than nhức đầu, buồn nôn và ngất xỉu. Người nhà đưa anh C. đi cấp cứu nhưng ba ngày sau, anh C. tử vong do chấn thương sọ não nặng.

NAM PHƯƠNG