Đón các thủy thủ tàu Sunrise 689 trở về an toàn

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Phát thăm hỏi, động viên các thuyền viên tàu Sunrise 689 trở về an toàn



Ông Đào Văn Quảng (Giám đốc Công ty đóng tàu thủy sản Hải Phòng, chủ tàu Sunrise 689) đã không giấu được xúc động khi cho hay: “Chuyến hải trình vừa rồi các anh em thuyền viên đã chịu rất nhiều vất vả, đối diện với nhiều hiểm nguy nhưng may mắn thoát khỏi tay cướp biển. Dư luận những ngày qua cũng đã gây áp lực lớn cho anh em và gia đình, nhưng tất cả đã vượt qua, đó thực sự là điều rất đáng được hoan nghênh”.

Thông qua buổi lễ, ông Quảng cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ vụ việc.

Có mặt tại buổi lễ, sau khi tặng hoa, chúc mừng cho các thuyền viên, ông Nguyễn Đức Chính, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, đã động viên: “Con tàu đã không may bị bọn cướp biển tấn công. Những ngày qua có nhiều luồng dư luận khác nhau nhưng hiện nay Bộ Công an đã có thông báo chính thức tàu bị cướp biển tấn công. Thông báo đã đánh tan những dư luận cho rằng có những vấn đề thiếu minh bạch. Tôi xin chúc mừng các thủy thủ đã thoát nạn trở về!”.

Trong khi đó, hầu hết các thuyền viên của tàu Sunrise 689 cũng bày tỏ sự vui mừng khi nhiều thông tin trái chiều những ngày qua cơ bản đã được làm rõ. Họ cho biết trong những ngày sắp tới sẽ luân phiên về quê thăm gia đình sau nhiều ngày xa cách.

Riêng đối với Công ty TNHH SX- TM Hưng Phát ngoài việc tổ chức lễ đón các thuyền viên tàu Sunrise 689, ông Trần Sĩ Huân, Giám đốc Công ty cũng cho biết kể cả sau sự cố này, từ đây đến cuối năm công ty sẽ tiếp tục nhập 20.000 tấn dầu nữa để đạt chỉ tiêu nhập 60.000 tấn dầu/năm, xứng đáng là 1 trong 17 doanh nghiệp được Bộ Công thương cấp phép cho nhập khẩu xăng, dầu trực tiếp từ các nước ngoài về Việt Nam.