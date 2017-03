Dọn dẹp nhà lo đám tang, phát hiện 2 quả bom hẹn giờ

Đêm 29-10, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh xử lý, vô hiệu hóa thành công hai quả mìn tự chế có gắn đồng hồ "hẹn giờ" phát hiện trong nhà anh Bùi Quang Quyền - nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Trưa 29-10, trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy mang BKS 38H3-1466 do anh Quyền (40 tuổi, trú tổ 13, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên) điều khiển với xe ô tải mang BKS 74C-033.23 do anh Hoàng Dục (46 tuổi, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) làm tài xế. Hậu quả, anh Quyền tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, người thân và hàng xóm dọn dẹp nhà ở của anh Quyền để chuẩn bị đưa thi thể anh về tổ chức lễ tang.

Trong quá trình dọn dẹp nhà anh Quyền, anh Lê Đức Thọ (trú tổ 13, thị trấn Cẩm Xuyên) phát hiện dưới gầm giường có hai quả mìn tự chế bằng vỏ lon bia kết nối dây điện với đồng hồ bấm giờ và ăngten. Anh Thọ thấy trên đồng hồ bấm giờ có số đang nhảy, anh mang hai quả mìn trên ra góc vườn để cách ly với nhiều người đang có mặt tại nhà anh Quyền rồi báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, ông Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp xuống hiện trường bàn cách xử lý vụ việc. Để đảm bảo an toàn cho xóm giềng anh Quyền, Công an huyện Cẩm Xuyên đã di dời những hộ dân sống xung quanh ra nơi an toàn.

Trong đêm 29-10, sau khi xử lý, vô hiệu hóa được hai quả mìn trên an toàn, công an và bộ đội đưa người dân trở về nhà.

Được biết anh Quyền là đối tượng từng nghiện ma túy, đã ly dị vợ. Anh quyền có bốn tiền án và vừa ra tù tháng 3-2016. Lúc còn sống, anh Quyền có tâm sự với bạn bè là sẽ "tặng" vợ và "người tình" hai quả bộc phá.