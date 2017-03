Đốn dừa gây chết người

Anh thợ cưa phải gánh hậu quả? Trao đổi với các chuyên gia pháp lý, chúng tôi cũng nhận được hai ý kiến trái chiều giống như những gì mà các cơ quan tố tụng huyện Trà Ôn đang lúng túng. Luật sư Phan Thanh Sơn (Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk) cho rằng khởi tố về tội vô ý làm chết người vì những người đốn cây phải thấy trước hậu quả nhưng đã không có cách khắc phục khiến hậu quả chết người xảy ra. Trong vụ, phải khởi tố anh Liêm vì anh là chủ cây, chủ động thuê anh Ngãi. Anh Liêm phải yêu cầu anh Ngãi đảm bảo an toàn nhưng anh Liêm không làm nên phải gánh chịu hậu quả. Còn luật sư Nguyễn Thanh Văn (Đoàn Luật sư TP.HCM) thì cho rằng khởi tố về tội vi phạm quy định về an toàn lao động mới chính xác. Những người đốn cây đã không bảo đảm được an toàn trong quá trình lao động gây ra hậu quả đáng tiếc. Đồng thời, người bị khởi tố trong vụ án cũng phải là anh Ngãi bởi anh được thuê cưa cây có nghĩa là anh được giao luôn việc phải bảo đảm an toàn. Chưa kể anh là thợ cưa thì anh phải biết được những nguyên tắc an toàn trong nghề nghiệp. Thế nhưng anh đã bỏ qua vấn đề này nên phải chịu trách nhiệm...