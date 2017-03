Đơn vị thi công thuộc Vinaconex gây đứt cáp ngầm phục vụ Quốc hội

Đơn vị thi công sửa chữa đoạn cáp bị đứt. (Ảnh: Mạnh Khánh/Vietnam+)

Riêng khu phục vụ đại biểu Quốc hội đã được Điện lực Tây Hồ kịp thời cấp điện trở lại bằng nguồn dự phòng.Vị trí bị đứt thuộc lộ 471 E 21, ngõ 1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ (Hà Nội). Sự cố trên gây mất điện cục bộ tại 3 phường Nhật Tân, Phú Thượng, Quảng An (quận Tây Hồ).Ngay sau khi sự cố xảy ra, công ty Điện lực Tây Hồ đã kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời bố trí cấp điện trở lại cho các khu vực bị mất điện.Anh Nguyễn Hoàng Việt, Phụ trách phòng Kỹ thuật và An toàn công ty Điện lực Tây Hồ cho biết đơn vị thi công đào đứt cáp ở ngoài phạm vi xin phép.Đặc biệt, trong quá trình thi công, đơn vị này đã không báo cho công ty Điện lực Tây Hồ để phối hợp giám sát đảm bảo điện.Đây là lần thứ 3 liên tiếp trong vòng 15 ngày gần đây, Điện lực Tây Hồ gặp sự cố điện do đơn vị thi công cầu Nhật Tân làm đứt hệ thống đường dây cấp điện.

Tuy nhiên, Điện lực Tây Hồ cũng chỉ dừng lại ở biện pháp lập biên bản, chưa có biện pháp xử lý triệt để tình trạng trên./.

Theo Mạnh Khánh/ Vietnam+