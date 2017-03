Đồng bào Rục bị lũ cô lập

TP.HCM hỗ trợ thêm 1 tỉ đồng cho Hà Tĩnh. Chiều 20-10, đoàn cán bộ TP.HCM do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua dẫn đầu đã ra thăm hỏi, trao tặng tỉnh Hà Tĩnh 1 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão lụt. Đ.LAM Đà Nẵng: 40.000 cây xanh ngã đổ trong bão. Tại cuộc họp ngày 21-10, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chỉ đạo: “Vì sao có tới 95% cây xanh do TP trồng lại ngã đổ trong bão, trong khi cây người dân trồng không bị gì? Người dân cho tôi hay nguyên nhân do trồng cạn, bão đến mà không chặt cành, không chằng chống. Công ty Cây xanh và Sở Xây dựng phải làm rõ vấn đề này”. LÊ PHI