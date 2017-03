Động cơ gây án của sát thủ máu lạnh giết chết vợ chồng chủ tiệm cầm đồ

Đối tượng Hải đang chỉ chỗ vứt bỏ hung khí gây án

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan Công an tỉnh xác định, sau khi giết 2 vợ chồng anh Thưởng, chị Loan đối tượng đã lục tìm tài sản, kéo két bạc ra giữa nhà tìm cách phá để lấy tài sản và cướp đi 2 điện thoại di động và hơn 2 triệu đồng của nạn nhân.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường của vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Đến 15 giờ ngày 1/6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có đủ tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản này là Nguyễn Văn Hải (SN 1984), trú tại thôn 3, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn. Đây là đối tượng lao động tự do, chuyên bài bạc. Sau khi gây án, đối tượng đã tìm cách bỏ trốn khỏi địa phương thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tang vật vụ án đã được cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa tìm thấy

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Hải đã nhận gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng nói trên. Cũng trong chiều 2/6, cơ quan Cảnh sát điều tra công an Thanh Hoá đã dẫn giải đối tượng về nơi gây án để truy tìm tang vật liên quan đến vụ án, bước đầu đã thu được con dao phay là công cụ gây án và một số tang vật khác..

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 9h sáng 1/6, người dân đội 3, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) phát hiện vợ chồng anh Lê Sỹ Thưởng (SN 1966) và vợ là Lê Thị Loan (SN 1967), làm nghề kinh doanh dịch vụ cầm đồ nằm chết tại nhà trong tình trạng bị chém nhiều nhát.

Nhận được tin cấp báo, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa và khám nghiệm hiện trường. Vụ việc cũng đã thu hút sự hiếu kì của người dân nên cũng đã ảnh hướng đến việc lưu thông giao thông trên tuyến QL 47, đoạn qua ngôi nhà của nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Theo Phúc Tuấn (Báo Giao thông)