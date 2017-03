Đóng cửa Trung tâm Đăng kiểm Bình Thuận

Hôm qua (5-8), một nguồn tin cho biết tổ công tác của Cục Đăng kiểm Việt Nam có cuộc làm việc khẩn với Sở GTVT tỉnh Bình Thuận liên quan đến các sai phạm của Trung tâm Đăng kiểm Bình Thuận.

Chiều qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố quyết định đình chỉ hoạt động với Trung tâm Đăng kiểm Bình Thuận và quyết định đình chỉ công tác vô thời hạn đối với hai đăng kiểm viên Ung Đoàn Hiển và Phan Chí Hải. Như vậy, đến nay đã có ba đăng kiểm viên và một phó giám đốc của trung tâm đăng kiểm này bị đình chỉ công tác. Theo PV nắm được, quyết định đình chỉ hoạt động không ghi cụ thể thời hạn mà căn cứ vào kết quả xử lý của cơ quan điều tra và UBND tỉnh Bình Thuận. Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, cho biết sở dĩ Cục Đăng kiểm Việt Nam đình chỉ hoạt động trung tâm là do thiếu số đăng kiểm viên đứng dây chuyền theo quy định. Khi PV đặt vấn đề trung tâm ngưng hoạt động sẽ gây khó khăn cho các phương tiện tại Bình Thuận khi phải đến các tỉnh lân cận đăng kiểm, ông Nam cho biết sẽ tìm giải pháp và có đề xuất cụ thể. Chúng tôi đã liên lạc với ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, liên quan đến vấn đề này, ông Hình nói bận họp và sẽ trả lời sau.

Trung tâm Đăng kiểm Bình Thuận đình chỉ hoạt động từ hôm nay (6-8). Ảnh: PHƯƠNG NAM

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, trong hai ngày 24 và 25-7, ông Nguyễn Minh Cương, Cục phó Cục Đăng kiểm Việt Nam, tháp tùng Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng về Bình Thuận kiểm tra tiến độ thi công quốc lộ 1A. Ông Cương cùng một cộng sự đã ở lại Phan Thiết lên kế hoạch kiểm tra Trung tâm Đăng kiểm Bình Thuận. Quá trình nhập vai tài xế để đi đăng kiểm, xe của ông Cương bị đăng kiểm viên “hành” từng chi tiết nhỏ nhặt để vòi vĩnh. Ngày hôm sau, ông Cương đưa chiếc xe tải trở lại đăng kiểm lại bị làm khó đủ thứ. Chỉ đến khi đăng kiểm viên Nguyễn Văn Hiếu nhận tiền lót tay thì chiếc xe trên mới được đăng kiểm. Được biết ông Cương nguyên là đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an, được Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng bổ nhiệm làm phó Cục Đăng kiểm vào tháng 1-2014.

PHƯƠNG NAM