Động đất 3,5 độ Richter tại thủy điện Sông Tranh 2

Trận động đất này làm rung chuyển cả huyện Bắc Trà My lan rộng tới các xã Trà Đốc, Trà Tân, Trà Sơn, thị trấn Trà My. Người dân huyện Tiên Phước, Nam Trà My cũng cảm nhận được” - ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), cho biết.

Theo ông Lợi, rung chấn của trận động đất rất mạnh khiến nhà cửa của người dân tiếp tục nứt toác. Tuy nhiên, do đã được tập huấn và thường xuyên hứng chịu động đất nên người dân đã bớt hoảng loạn hơn so với trước đây.

Chiều cùng ngày, Viện Vật lý Địa cầu xác nhận trận động đất trên có cường độ 3,5 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Trận động đất gây nên rung động trên cấp V (theo thang MSK-64) ở khu vực đập thủy điện Sông Tranh.

LÊ PHI