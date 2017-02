Động đât 3,9 độ richer ở Quảng Nam

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Trung tâm Vật lý Địa cầu cho hay, vào hồi 4 giờ 20 phút ngày 26-2, một trận động đất 3,9 độ richter với độ sâu tâm chấn khoảng 10km. Vị trí xảy ra động đất ở tọa độ 15.241 độ vĩ Bắc, 108.052 độ kinh Đông. Khu vực thuộc huyện Nam Trà My

Địa điểm xảy ra động đất



Theo ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch huyện Nam Trà My cho hay, động đất đã xảy ra tại khu vực Nước Xoa giáp ranh giữa huyện Nam Trà My và Bắc Trà My (Quảng Nam). Sau khi xảy ra trận động đất, chính quyền huyện đã thông báo cho các cơ quan chức năng ở địa phương tiến hành kiểm tra.