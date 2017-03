Động đất tại Quảng Nam: Khoanh vùng, cảnh báo từ 2 năm trước

Chiều 30-11, đoàn khoa học thuộc Viện Địa chất, Viện Vật lý Địa cầu đã đến huyện Bắc Trà My, lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam) và gặp gỡ người dân để lấy thông tin, xem xét thực địa để xác định tâm chấn động đất tại địa phương này.

TSTrần Tuấn Anh, Viện trưởng Viện Địa chất, cho biết: “Trước mắt, đoàn sẽ khảo sát khu vực đứt gãy trục Bắc-Nam Trà My. Hiện chưa thể khẳng định được nguyên nhân dẫn đến động đất. Chúng tôi sẽ đưa một máy quan trắc động đất vào đặt tại Bắc Trà My để tìm nguyên nhân. Còn bây giờ thì chưa thể nói trước được điều gì”.

Theo TS Lê Từ Sơn, Viện Vật lý Địa cầu, thì từ tháng 8-2011 trạm động đất tại Thừa Thiên-Huế đã ghi nhận được trận động đất đầu tiên xảy ra tại Bắc Trà My. Liên tiếp sau đó các tháng 10, 11 thì liên tục ghi nhận có các trận động đất xảy ra tại huyện này. “Vị trí chấn động được ghi nhận khắp nơi nên phải xác định tâm chấn theo hướng từ vùng chấn động nhẹ đến các vùng chấn động mạnh để xác định” - TS Lê Từ Sơn nói.

Một điểm đứt gãy, sụt lún tại huyện Bắc Trà My. Ảnh: LÊ PHI

TS Phạm Văn Hùng, Viện Địa chất, cho hay trong năm 2009 và 2010, viện đã cùng tỉnh Quảng Nam nghiên cứu địa chất khu vực Bắc Trà My. Ông đã có cảnh báo và khoanh các vùng có nguy cơ đứt gãy, nứt đất tại địa phương này. “Bắc Trà My là nơi có nguy cơ động đất, đứt gãy cao. Việc đứt gãy này là do các tác động nội sinh. Điểm đầu của đường đứt gãy này là tại khu vực Sông Bung kéo đến tận Trà Bồng, chạy qua Bắc Trà My” - TS Hùng nói.

Theo các nhà khoa học, nguồn tin từ người dân về việc ghi nhận các rung chấn, tiếng nổ là rất quan trọng trong việc xác định tâm chấn, nguyên nhân động đất.

Theo người dân sống gần thủy điện Sông Tranh 2, các tiếng nổ và rung chấn từ lòng đất kéo dài hơn một năm nay. Mức độ rung chấn mạnh nhất trong tháng 11. Hầu hết các quả đồi bao quanh lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 đều đã bị đứt gãy. Ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, cho hay: “Sau tiếng nổ là động đất. Trục của rung chấn kéo theo hướng Nam-Bắc Trà My, vùng bán kính rộng khoảng 60 km. Động đất xảy ra mạnh đến mức chúng tôi tưởng ai đập cửa gọi nhà mình”.

Động đất không nguy hiểm cho đập thủy điện Sông Tranh 2 Theo thông báo mới đây của Viện Vật lý Địa cầu, các trận động đất ở khu vực huyện Bắc Trà My tập trung gần đứt gãy kiến tạo Trà Bồng, đồng thời cũng nằm trong phạm vi vùng hồ của thủy điện Sông Tranh 2. Đây là những trận động đất kích thích sau khi hồ thủy điện tích nước đi vào hoạt động. Với thiết kế chống động đất, thủy điện Sông Tranh 2 an toàn dưới tác động của các trận động đất vừa qua. Khu vực Bắc Trà My xảy ra bốn trận động đất từ đầu tháng 11 đến nay. Các trận động đất kèm theo tiếng nổ làm người dân cảm nhận được rung động, nhà cửa và các vật treo đung đưa mạnh. HOÀNG VÂN

LÊ PHI