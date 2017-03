Đóng hai điểm giao cắt trên cầu vượt Quang Trung

Do đó, việc lưu thông qua khu vực được tổ chức lại như sau: 1/ Đối với các phương tiện lưu thông từ phía quận Gò Vấp đến cầu vượt Quang Trung có nhu cầu rẽ trái vào quốc lộ 1 đi về phía An Sương bắt buộc đi thẳng đến giao lộ đường Tô Ký - đường Đông Bắc (cách vị trí rẽ trái hiện hữu trên cầu vượt Quang Trung khoảng 500 m) để quay đầu xe, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 1 đi về phía An Sương; 2/ Đối với các phương tiện lưu thông từ phía quận 12 đến cầu vượt Quang Trung có nhu cầu rẽ trái vào quốc lộ 1 đi về phía Ngã tư Ga bắt buộc đi thẳng đến điểm mở cho phép quay đầu xe trên tỉnh lộ 15 (cách vị trí rẽ trái hiện hữu trên cầu vượt Quang Trung khoảng 300 m) để quay đầu xe, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 1 đi về phía Ngã tư Ga.

Sở GTVT khuyến cáo các phương tiện khi lưu thông qua khu vực này cần phải chú ý giảm tốc độ và thực hiện theo hướng dẫn của hệ thống biển báo trên đường hoặc theo sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

L.ĐỨC - H.TUYÊN