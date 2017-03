Đồng Nai: Bi kịch vợ đòi ly dị, chồng tiêm thuốc độc

Vợ chồng…trẻ con



Kể về sự việc đau lòng vừa xảy ra với gia đình mình, ông Trương Văn Cạn (ngụ xã Phước Tân, TP. Biên Hòa) cho biết: khoảng 4 năm về trước Thiện đậu học trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM và học tại cơ sở đóng tại TP. Biên Hòa. Vừa chân ướt chân ráo vào giảng đường đại học, Thiện tình cơ quen biết với Trịnh Hồng Diễm (SN 1991, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa).

Sau lần gặp đầu tiên, chàng sinh viên đã có cảm tình với cô gái khuôn mặt tròn trịa, nước da trắng ngần luôn nở nụ cười tươi sáng. Còn Diễm cũng rung động trước vẻ mặt thư sinh, hiền lành nho nhã của Thiện. Rồi tình yêu của đôi bạn trẻ trở nên mặn nồng, họ cảm thấy không thể sống thiếu nhau.



Vì vậy, dù chưa học hết năm thứ nhất, Thiện đã muốn cưới Diễm làm vợ. Sau đó chàng sinh viên này quyết định đưa bạn gái về nhà xin cưới. Cả gia đình ông Cạn hết sức bất ngờ khi đứa con trai mình vừa mới đi học không được bao lâu đã đòi lấy vợ. Lúc này người cha khuyên con: “Hãy tính cho kỹ, chúng bay còn nhỏ tuổi quá ba mẹ sợ mấy ngày cãi nhau không kìm chế được, đòi chia tay thì khổ lắm”.



Phía gia đình nhà Diễm cũng lo lắng vì quá hiểu tính nết con gái mình “lúc nắng lúc mưa”. Chính vì vậy mọi người trong gia đình ra sức khuyên Thiện chú tâm vào học hành đợi khi nào ra trường hai đứa cưới cũng chưa muộn. Tuy nhiên Thiện và Diễm vẫn cương quyết đòi sớm thành vợ chồng.



Thế rồi một đám cưới nhanh chóng diễn ra trong sự vui mừng xen lẫn âu lo của hai bên gia đình khi nghĩ về tương lai phía trước của cặp đôi trẻ con này.









Ảnh minh họa



Vì Thiện còn đi học, còn Diễm vẫn chưa có công việc ổn định nên ba mẹ hai bên hàng tháng vẫn gửi tiền nuôi đôi vợ chồng trẻ này. Gánh nặng lo toan của hai bên gia đình tăng thêm gấp đôi vì sau một thời gian cưới nhau, Diễm sinh con đầu lòng. Có vợ, có con khi tuổi đời còn quá trẻ đã khiến cuộc sống vợ chồng đảo lộn.Từ đó vợ chồng Thiện thường xuyên “đấu khẩu” với nhau. Mỗi lần như vậy người vợ trẻ lại muốn chia tay, nhưng khi nguôi giận thì lại cười đùa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thời gian gần đây mâu thuẫn vợ chồng càng trở lên căng thẳng nên Diễm đòi li dị mặc dù chồng đã van xin, níu kéo…Trưa ngày 19/7, Diễm từ ngoài quán bán hàng ăn ở khu vực ngã 3 Trị An (huyện Trảng Bom) về nhà chồng để lấy quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ. Thấy vợ cương quyết, nên Thiện to tiếng với Diễm. Bực tức, Thiện lao vào vật ngã Diễm xuống nền nhà rồi tiêm thuốc độc (thuốc diệt cỏ pha thuốc chuột - đã chuẩn bị trước) vào người vợ.Khi nghe tiếng kêu cứu của chị Diễm, em trai của Thiện ở ngoài sân chạy vào đẩy anh trai mình ra rồi kêu cứu hàng xóm. Tuy nhiên lúc này Thiện đã tiêm hết bình thuốc độc vào cơ thể vợ. “Khi nghe thấy tiếng hô hoán tôi vội chạy vào lấy xe máy chở con dâu đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời kêu mọi người coi thằng Thiện sợ nó quẫn trí làm bậy. May mắn được phát hiện kịp thời nên Diễm không nguy hiểm đến tính mạng…” - ông Cạn thảng thốt kể lại.Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an TP. Biên Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt giữ hung thủ. Lúc đưa tay vào còng số 8 thì Thiện đã bật khóc nói với mẹ: “Con đã gây ra tội lớn rồi, con thương vợ con lắm. Mẹ cho gửi lời xin lỗi đến vợ con.”.Tại cơ quan công an, Thiện khai nhận, thời điểm gần đây hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đôi khi chỉ là chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tuy nhiên vì cả hai bản tính tính trẻ con, không ai chịu nhường ai nên Diễm đòi li dị. Lúc này Thiện cảm thấy buồn bã nên nảy sinh ý định tự vẫn nếu vợ quyết định đòi chia tay.Nghĩ là làm, Thiện đã lấy thuốc diệt cỏ và thuốc diệt chuột pha vào nhau rồi bơm vào ống tiêm. Biết Diễm sẽ về nhà để lấy quần áo, nên Thiện đã để uống thuốc độc sẵn trong phòng. Khi vợ về dọn quần áo và xảy ra cãi nhau, bức tức Thiện lao vào đè vợ xuống nhà rồi dùng ống tiêm chuẩn bị sẵn chích vào người vợ. Sau khi gây án, hung thủ đã vứt ống kim tiêm ra phía sau nhà.Khi hay tin Thiện bị công an bắt giữ, người vợ trẻ nằm trong bệnh viện đã nghẹn ngào thương xót. Tuy trách chồng nhưng Diễm không muốn thấy chồng mình sống trong cảnh tù tội.Chỉ vì một phút bồng bột mà gã thanh niên trẻ đã vướng vào vòng lao lý. Để rồi, giờ đây phía sau cánh cửa nhà giam lạnh lẽo Thiện sẽ phải hối hận với những hành động mình vừa gây ra cho người vợ đầu ấp tay gối của mình. Tuy nhiên sự sám hối lúc này đã quá muộn màng.