Đồng Nai, Bình Dương: Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi

Nhiều phương tiện giao thông bị ùn tắc. Tại khu phố 2, phường Bình Đa, nhiều nhà dân đã bị nước tràn vào.

Chiều 28-9, ông Trương Công Thạch, Phó phòng Kinh tế thị xã Thuận An (Bình Dương), cho biết do nước mưa đầu nguồn đổ xuống suối Cát quá lớn, thoát ra sông Sài Gòn không kịp nên đã gây ngập nặng ở thị trấn An Thạnh và khu vực chợ Búng khiến hàng trăm căn nhà bị ngập sâu. Nước ngập đã chia cắt tuyến đường cầu Trắng đi TP Thủ Dầu Một. Đến 18 giờ tối 28-9, mặc dù mưa đã ngớt nhưng nước vẫn còn dâng cao. Tuyến đường Thích Quảng Đức, TP Thủ Dầu Một cũng bị chia cắt hoàn toàn nhiều giờ liền, nhiều đoạn ngập trên 1 m.

X.LƯƠNG - TX