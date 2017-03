Đồng Nai: Cả xã kêu cứu vì xe ben

Ở các khu vực đông dân, gần trường, xe ben vẫn chạy với tốc độ cao và lao ầm ầm qua ngã tư”. Nhiều người dân ở An Hòa, Biên Hòa (Đồng Nai) phản ánh với Pháp Luật TP.HCM như trên.

Theo người dân, hương lộ 2 là con đường độc đạo đi qua địa bàn xã An Hòa (dài khoảng 1,2 km) đang là nỗi ám ảnh đối với người dân trên đường và cư dân địa phương. Nguyên do, nạn xe ben chở đất, đá lộng hành. “Mỗi khi gặp xe ben là tụi em thấy ớn lạnh. Tụi em toàn phải chờ xe chạy qua rồi mới dám qua đường vào lớp” - em Nguyễn Thanh Hương, học sinh lớp 8, Trường THCS Hòa Hưng, nói.

Theo ông Tăng Văn Giáp, Phó Chủ tịch UBND xã An Hòa, hương lộ 2 đi qua xã An Hòa có hai trường học và một chợ. Dân cư hai bên đường đông đúc nên thường xảy ra va quẹt, TNGT. Thực tế ở khu vực có ít nhất hai vụ tai nạn chết người do xe ben gây ra, còn chuyện va quẹt giữa xe ben với các loại xe khác thì như cơm bữa. “Khi xảy ra va quẹt, tài xế xe ben còn hung hãn xuống đe dọa, đánh người đi đường. Xe ben chạy thành đoàn, hoạt động liên tục từ 5 giờ sáng đến 20 giờ đêm gây nguy hiểm cho người dân, nhất là giờ cao điểm các em học sinh nhập học và tan trường. Tuy nhiên, chúng tôi không có thẩm quyền xử lý” - ông Giáp nói.

Ông Giáp cũng cho biết xã An Hòa đã nhiều lần kiến nghị UBND TP, Ban An toàn giao thông lắp biển báo hạn chế tốc độ, giờ lưu thông trên hương lộ 2 nhưng vẫn chưa được đáp ứng.

TIẾN DŨNG