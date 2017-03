Đồng Nai: Chín tháng, xử lý 300.000 trường hợp vi phạm giao thông

- Ban ATGT tỉnh Đồng Nai báo cáo tại buổi làm việc giữa Ủy ban ATGT Quốc gia với UBND tỉnh Đồng Nai, chiều 22-9.

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh xảy ra gần 400 vụ TNGT làm chết 343 người, bị thương 251 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ và số người bị thương giảm nhưng tăng 31 người chết. Có thực tế trên là do mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh phức tạp; người dân vẫn còn thiếu ý thức chấp hành luật giao thông… Đặc biệt, nhà thầu các dự án cải tạo quốc lộ 1A, sửa chữa quốc lộ 20 chưa tuân thủ quy định bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

TIẾN DŨNG