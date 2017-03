Đồng Nai: Hãi hùng xe quá tải

“Hương lộ 10 nối hai huyện Long Thành và Cẩm Mỹ đang hư hỏng nghiêm trọng do mỗi ngày có hàng trăm xe tải, xe khách đi vào để né trạm cân và trạm thu phí trên quốc lộ 51. Ngoài ra, do đường nhỏ hẹp nên hai xe lớn chạy ngược chiều nhau không có nơi tránh né, gây nguy hiểm cho người đi xe máy, xe đạp” - người dân ở huyện Long Thành, Đồng Nai phản ánh với Pháp Luật TP.HCM.

“Xe tải chạy như ăn cướp”

Ông Bùi Huy Thìn ngụ ấp 3, xã Suối Trầu, huyện Long Thành bức xúc: “Xe ben chở đất đá, xe chở gỗ quá tải, xe khách Bắc-Nam nối đuôi nhau chạy ầm ầm suốt ngày đêm, bấm còi inh ỏi. Ngày mưa thì ổ voi, ổ gà đầy nước tạo thành những cái bẫy trên đường, còn ngày nắng bụi bay mù mịt khắp nơi, cực không thể tả”.

Còn chị Nguyễn Thị Ân, xã Bình Sơn than thở: “Khách không dám dừng lại hàng thịt, cá của tôi mua hàng do thấy xe quá tải chạy bạt mạng như chốn không người. Cả năm nay tôi buôn bán ế ẩm, cuộc sống rơi vào khó khăn”. Theo chị Ân, do đường hẹp, xe nhiều nên khi có hai xe tải đi ngược chiều là người đi xe máy chỉ còn cách tấp sát vô lề để tránh. Còn chuyện xe máy té do vấp ổ gà thì xảy ra như cơm bữa.

Hình ảnh thường thấy trên hương lộ 10, huyện Long Thành. Ảnh: T.DŨNG

Cách đây hai tháng, cha mẹ của chị Ngô Thị Kim Liên, tổ 6, xã Cẩm Đường, đã là nạn nhân của xe tải. “Các tài xế chạy rất ẩu, đường liên huyện mà cứ phóng ào ào như ở ngoài quốc lộ. Hôm đó bố mẹ tôi chạy xe máy chở rau đi bán thì bị một xe tải chèn ngã xuống đường. Bố tôi chỉ xây xước nhẹ nhưng mẹ tôi bất tỉnh, chấn thương não, rách phổi, gãy xương chậu. Chiếc xe tải chạy mất đến giờ tìm không ra, gia đình phải vay mượn gần 30 triệu đồng để chữa chạy cho mẹ” - chị Liên kể.

Cả xã kêu cứu vì xe ben

Đường Ngô Quyền đi qua địa bàn xã An Hòa (TP Biên Hòa) cũng đang trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân vì nạn xe ben chở đất, đá lộng hành. “Xe ben chở đất, đá chạy ào ào cả ngày lẫn đêm, tài xế đua nhau giành đường, bóp còi ầm ĩ. Ở đây cứ thấy xe ben lao tới là xe máy vội tấp ngay vào lề kẻo mang họa” - anh Lâm Văn, một người dân nhà gần cầu An Hòa, bức xúc.

Em Nguyễn Thanh Tuyền, học sinh lớp 9/4 Trường THCS Hòa Hưng, cho biết mỗi khi gặp xe ben là em thấy ớn lạnh cả người. “Em đi bộ mà cũng rất sợ xe ben vì tài xế phóng ào ào, chả thèm biết đường đông hay vắng. Mỗi khi qua đường phải rất cẩn thận ngó trước ngó sau, không thấy xe ben nào em mới dám chạy qua đường để vào lớp” - Tuyền nói.

Ông Tăng Văn Giáp, Phó Chủ tịch UBND xã An Hòa, cho biết: Đường Ngô Quyền đi qua địa bàn xã An Hòa có hai trường học, một chợ và dân cư hai bên đường rất đông đúc. Trước kia đoạn đường này rất an lành, ít xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, hơn hai năm nay, tính mạng người dân bị đe dọa thường xuyên do vấn nạn xe ben.

“Người dân liên tục kêu cứu, UBND xã cũng đã có văn bản kiến nghị Ban ATGT, Phòng Quản lý đô thị TP Biên Hòa lắp các biển báo hạn chế tốc độ và quy định thời gian lưu thông của xe tải, xe khách. Thế nhưng đến nay đã hai năm, xã vẫn chưa nhận được hồi âm” - ông Giáp nói.

Sẽ xử lý không khoan nhượng

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Tại, Phó Chánh Thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai, xác nhận: Có tình trạng xe quá tải thường xuyên đi vào các tuyến đường xung quanh trạm cân xe Dầu Giây để tránh bị kiểm tra tải trọng. Ngoài ra còn xuất hiện các cò dẫn đường cho xe quá tải, quá khổ gây khó khăn cho cơ quan chức năng.

“Lực lượng thanh tra giao thông luôn bị các cò bám sát để theo dõi, thông báo tình hình cho cánh tài xế. Không chỉ chạy vào đường nhánh, các tài xế còn lợi dụng ban đêm để đua nhau chạy vọt qua trạm cân. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng, tuần tra 24/24 giờ để xử lý tình trạng này” - ông Tại nói.

Còn ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban ATGT tỉnh Đồng Nai, khẳng định: Tỉnh đã nắm thông tin về việc xe quá tải tìm đủ cách né trạm cân, gây nguy hiểm cho người dân. “UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý không khoan nhượng các tài xế vi phạm. Thậm chí có thể xử lý hình sự những tài xế vi phạm, chống đối lực lượng chức năng” - ông Thái nhấn mạnh.