Đồng Nai: Hàng chục người bị điều tra về hành vi giết người

Trưa ngày 10.8, theo thông tin của Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai), cơ qua này đã đang mời hàng chục người để điều tra về hành vi giết người.

Cụ thể, lúc 23 giờ ngày 9.8, tại khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, do mâu thuẫn cá nhân, Trần Thanh Hải (22 tuổi, ngụ tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) đã bị đánh chết. Hiện công an thị trấn Trảng Bom, cùng công an huyện Trảng Bom kết hợp với công an tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Trung Nguyên (TNO)