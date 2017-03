Đồng Nai kiểm tra cầu gần khu vực nhà dân bị nước cuốn trôi

Sáng 17-5, ông Trịnh Tuấn Liêm, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai (GTVT), cho biết sở này đang phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đo đạc, kiểm định chất lượng cầu Đồng Khởi bắc qua suối Săn Máu (phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Công trình cầu đường bộ nằm sát hiện trường vụ sạt lở bờ suối gây sập nhà dân vào đêm 16-5.

Theo ông Liêm, công trình cầu được thiết kế theo kết cấu bê tông cốt thép, móng sâu. Do vậy, sự sụt lún không ảnh hướng đến chất lượng, tuổi thọ của công trình. Một phần kè của cầu bị rạn nứt nhưng không ảnh hưởng.



Bờ sông bị sạt lở

Giám đốc Sở GTVT cho biết đang kết hợp các đơn vị liên quan để xử lý sự cố; đồng thời thực hiện thanh thải dòng suối, mở rộng khả năng thông, thoát nước qua cầu. “Khi có kết quả kiểm định, chúng tôi sẽ thông báo cho người dân” - ông Liêm nói.

Lực lượng chức năng đã hạn chế xe có tải trọng trên 3,5 tấn lưu thông qua cầu để đảm bảo an toàn.

Cùng ngày, Công an phường Tân Phong, Công an TP Biên Hòa tổ chức phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực. Trong khi đó, các cơ quan có thẩm quyền tổ chức vận động những hộ dân nằm trong diện giải tỏa và có nguy cơ bị sạt lở di chuyển đến các vị trí an toàn.

Trước đó, vào chiều 16-5, cơn mưa lớn trút xuống TP Biên Hòa trong vòng hai giờ khiến nhiều tuyến phố, khu dân cư bị ngập. Nước đổ về công trình nạo vét, cải tạo suối Săn Máu lớn trong khi tốc độ dòng chảy mạnh khiến phần ta luy dương của dự án bị xói mòn. Khu vực bờ sát chân cầu Đồng Khởi bị nước cuốn sụt lún, kéo ngôi nhà 50 m2 của một hộ dân đổ sập.

Xảy ra sự cố, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức khắc phục.



Trong khi đó, ông Phạm Anh Dũng, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa, cho biết ngôi nhà bị sập thuộc diện giải tỏa để nhường mặt bằng cho dự án nạo vét, cải tạo suối Săn Máu. Chính quyền TP nhiều lần tuyên truyền, vận động di dời nhưng chủ nhà không chấp hành.