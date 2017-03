Đồng Nai nên cầu thị, hãy dừng lấp sông!

Nước nguồn TP.HCM ô nhiễm sau lấp sông Chiều 25-3, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã kiến nghị UBND TP.HCM giao các đơn vị liên quan liên hệ với với tỉnh Đồng Nai để tìm hiểu thông tin về dự án. Từ đó, Sawaco tham vấn ý kiến của các nhà khoa học nhằm đánh giá chi tiết về khả năng tác động xấu đến nguồn nước, nơi được lấy cung cấp nước sinh hoạt cho người dân thành phố. Hiện sông Đồng Nai cung cấp nước nguồn cho 60% công suất hoạt động của Sawaco. Trong đó, các nhà máy nước Bình An, Thủ Đức lấy nước từ sông Đồng Nai cung cấp nước sinh hoạt cho 8 triệu dân ở các quận 1, 2, Thủ Đức, huyện Nhà Bè... Tuy nhiên, Sawaco hoàn toàn không hề biết, không được tham vấn ý kiến trước khi dự án được thực hiện nên không thể có ý kiến. Đáng lưu ý, vừa qua khi dự án lấn sông diễn ra thì Sawaco ghi nhận một số chỉ tiêu nước nguồn cung cấp cho Nhà máy nước Bình An (cầu Hóa An) bị ô nhiễm. “Điều nay gây ra lo ngại cho chúng tôi vì khi dự án hoàn thành có thể làm thay đổi dòng chảy khiến dòng nguồn nước của Sawaco lấy từ sông Đồng Nai bị ô nhiễm. Mặc dù trạm bơm nằm ở thượng nguồn, cách dự án lấn sông cả kilomet nhưng vẫn có khả năng bị ô nhiễm do triều cường”. MINH QUÝ