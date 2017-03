Đồng Nai: Nhiều vi phạm tại dự án Trung tâm Đào tạo lái xe

Dự án Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe loại 1 (thuộc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai) nằm trên xã Trung Hòa (huyện Trảng Bom), do chính trung tâm làm chủ đầu tư. Mức đầu tư được phê duyệt là hơn 182 tỉ đồng, thực hiện trong ba năm 2012-2015. Theo Thanh tra tỉnh Đồng Nai, qua kiểm tra, công trình này có nhiều sai phạm.

Đấu thầu có vấn đề

Theo Thanh tra tỉnh, hồ sơ dự thầu số 1 (xây lắp) là của Công ty TNHH Phúc Hiếu. Trong quá trình đánh giá hồ sơ, Ban Quản lý dự án TP Biên Hòa không làm rõ nội dung hạng mục bờ kè bê tông cốt thép là chưa phù hợp với quy định.

Hồ sơ đề xuất gói thầu số 1 - tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán của Công ty TNHH Hoàn Thịnh Phát có hợp đồng lao động của ông Nguyễn Đức Thông, kỹ sư điện, không hợp lệ. Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án cũng không phát hiện ra sai sót.

Cũng theo Thanh tra tỉnh Đồng Nai, việc đơn vị tư vấn đấu thầu (gói thầu số 6 - xây lắp) đưa ra yêu cầu trong hồ sơ dự thầu phải có giấy xác nhận và bản sao kê số dư trong tài khoản ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng chứng minh nhà thầu duy trì liên tục số dư có từ trên 8 tỉ đồng… là chưa phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu. Để xảy ra sai sót này thuộc về Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC.





Theo Thanh tra tỉnh Đồng Nai, có nhiều sai phạm tại dự án Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe loại 1. Ảnh: TD

Tải cọc 70 tấn, thiết kế lên 100 tấn

Thanh tra tỉnh Đồng Nai cho biết việc ký kết nghiệm thu và thanh toán, quyết toán khối lượng xây dựng hoàn thành của dự án trên cũng có nhiều sai phạm.

Cụ thể, việc thiết kế móng cọc với lực ép Pmax (100 tấn) lớn hơn sức chịu tải của cọc PVL (70,2 tấn) là sai nguyên tắc, không tuân thủ theo tiêu chuẩn đóng và ép cọc - tiêu chuẩn thi công nghiệm thu.

Việc định vị cao độ nền nhà khối lớp học cao hơn với thiết kế dẫn đến phát sinh khoảng 40 cm đất đắp cho khu vực sân (gói thầu xây dựng số 6). Nguyên nhân do đơn vị thiết kế định vị cao hơn so với thiết kế được duyệt (khoảng 28 cm) và một phần do khối lượng đất đắp tại công trình có hiện tượng xói mòn do thời tiết. Trách nhiệm để xảy ra sai sót này thuộc về Công ty Hoàn Thịnh Phát.

Cũng theo Thanh tra tỉnh Đồng Nai, giữa bản vẽ hoàn công và thực tế của hạng mục kè đá, sân đường có sự khác nhau.

Phải tính lại các khoản chi

Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã có một số kiến nghị. Thứ nhất, kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo chánh Thanh tra Sở xử lý theo thẩm quyền đối với các đơn vị tham gia thực hiện dự án.

Kiến nghị giao Sở KH&ĐT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tham mưu đề xuất UBND tỉnh cân đối bố trí nguồn vốn đầu tư còn thiếu cho trung tâm nói trên để tiếp tục hoàn thành dự án.

Giao giám đốc trung tâm thực hiện một số nội dung sau: Tổ chức điều chỉnh thiết kế và phê duyệt lại phần ép cọc của các hạng mục công trình còn lại chưa thi công để đảm bảo theo tiêu chuẩn hiện hành. Yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế trong các gói thầu tiếp theo khi giao mốc cao độ cho các hạng mục còn lại phải căn cứ theo cao độ quốc gia đã được cắm tại công trình. Khi quyết toán với các đơn vị thi công phải tính toán cắt giảm phần khối lượng cây xanh, thảm cỏ và khối lượng sân đường bị trùng với tổng giá trị là 32 triệu đồng.

Yêu cầu Công ty Tân Bửu Long điều chỉnh lại bản vẽ hoàn công theo thực tế xây dựng đã thực hiện và xác định lại khối lượng thực tế đã thi công của từng hạng mục, làm cơ sở cho thanh toán, quyết toán công trình. Tổ chức kiểm điểm các bộ phận, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, sai sót đã nêu.

Đối với Ban Quản lý dự án TP Biên Hòa, Thanh tra tỉnh Đồng Nai kiến nghị tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót đã nêu.