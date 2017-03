Đồng Nai: Nợ bảo hiểm xã hội lại phá kỷ lục

Đặc biệt trong đó có 160 doanh nghiệp nợ từ sáu tháng trở lên với số tiền lên đến hơn 77 tỉ đồng, tăng 280 tỉ đồng so với cuối năm trước. “Đây là số nợ cao nhất từ trước đến nay của tỉnh Đồng Nai. Ngoài nguyên nhân của việc nợ bảo hiểm xã hội do sản xuất kinh doanh gặp khó khăn nhưng bên cạnh đó, cũng phải kể đến tình trạng không ít doanh nghiệp cố tình chây ì, chiếm dụng tiền BHXH của người lao động để quay vòng vốn sản xuất. Điều này đã khiến người lao động không an tâm làm việc, gây khó khăn trong việc giải quyết các chế độ cho người lao động” - một cán bộ BHXH tỉnh Đồng Nai không muốn nêu tên nói.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định thành lập đoàn công tác liên ngành xử lý nợ BHXH trên địa bàn tỉnh. Đoàn công tác do Sở LĐ-TB&XH chủ trì với sự tham gia của các đơn vị liên quan gồm: Sở Kế hoạch và đầu tư, Liên đoàn Lao động, BHXH và Ban Quản lý các khu công nghiệp. Lãnh đạo của Sở LĐ-TB&XH khẳng định đây không phải là lần đầu tiên thành lập đoàn thu hồi nợ bảo hiểm ở các doanh nghiệp, thậm chí nhiều lần các cơ quan chức năng đã phải phối hợp khởi kiện doanh nghiệp ra tòa vì nợ LĐ-TB&XH.

VĂN NGỌC