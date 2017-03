Đồng Nai phá sòng bạc Quang "tèo"

Sau quá trình sàng lọc, chiều 13-3, Công an TP Biên Hòa ra quyết định tạm giữ hình sự 18 nghi can trong số 24 người tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại tụ điểm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa do Nguyễn Hồng Quang (tự Quang “tèo”, 29 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cầm đầu để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 12-3, Công an TP Biên Hòa phối hợp Công an phường Long Bình ập vào kiểm tra nhà 102/4, khu phố 5, phường Long Bình, bắt quả tang 24 người đang tham gia đánh bạc với hình thức xóc đĩa. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 10 triệu đồng trên chiếu bạc, gần 45 triệu đồng trong người những người tham gia đánh bạc, 11 xe máy, 20 điện thoại di động, một bộ dụng cụ xóc đĩa và một số hung khí như dao, lê, mã tấu.

Căn nhà trên cũng là trụ sở của Công ty TNHH Thiên Phú Quý do Hoàng Thành An (tự An “bê tông”, 44 tuổi, ngụ phường Long Bình) làm chủ.





Các con bạc cùng tang vật bị bắt giữ rạng sáng 12-3 tại TP Biên Hòa. Ảnh: CTV

Theo dư luận giới giang hồ tại địa phương đồn đại, Quang “tèo” được xem là “đại ca” trong hoạt động đâm thuê chém mướn và cho vay nặng lãi trên địa bàn. Quang do quen biết với An nên cuối tháng 1-2014, Quang đặt vấn đề với An thuê lại nhà 102/4 để tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa thu tiền xâu. Theo thỏa thuận, cứ một giờ đánh bạc, Quang thu của các con bạc 100.000 đồng. Mỗi lần tổ chức đánh bạc, Quang trả cho An 500.000 đồng, thời gian đánh bạc diễn ra vào ban đêm kéo dài từ 21 giờ ngày hôm trước đến sáng hôm sau. Quang thuê Nguyễn Văn Đựng và một người tên Tuấn (tự Tuấn “cào cào”, hiện đang bỏ trốn) đứng cảnh giới từ đầu hẻm tới cửa nhà với giá 1 triệu đồng/người/đêm.

Sòng bạc do Quang tổ chức làm ăn khá lâu, ì xèo cả đêm, đồng thời cũng là nơi tụ tập các tay giang hồ có “số má”. Nếu con bạc cháy túi nào định quỵt nợ sẽ bị tay chân của Quang dằn mặt, xiết nợ.

Cùng bị bắt giữ tại sòng còn có Võ Xuân Hoàng (Hoàng “mập”), Võ Xuân Hưng (Hưng “mập”), Nguyễn Văn Ngọc (Ngọc “trắng”) cùng một số đối tượng đang xưng hùng, xưng bá để cát cứ địa bàn TP Biên Hòa cùng khu vực giáp ranh.

Trước mắt, Công an TP Biên Hòa tiến hành sàng lọc làm rõ hành vi của từng người bị tạm giữ tại sòng bạc trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

TIẾN DŨNG