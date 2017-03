Đồng Nai: Phối hợp bộ GTVT làm rõ sai phạm tại trạm cân Dầu Giây

Theo ông Hùng, vào ngày 25.1.2010, cơ quan điều tra đã phát hiện tại trạm cân tải trọng xe Dầu Giây có thiết bị “lạ” hình chữ nhật, kích thước 20x15cm, gắn thiết bị điện tử, được đấu nối với vòng từ của hệ thống được gắn tại hộp điều khiển cân động phía bắc Trạm cân Dầu Giây, đã làm cho hệ thống cân trọng tải xe hoạt động sai và xuất hiện nhiều lỗi kỹ thuật trong việc phát hiện xe quá tải.



Ông Hùng cho rằng, tiến độ điều tra vụ án hiện diễn biến rất chậm, nguyên nhân là do quá trình điều tra, cơ quan công an tiếp tục phát hiện nhiều sai sót trong việc đấu thầu, đầu tư và thi công dẫn đến chất lượng không đảm bảo. Do đó, để làm rõ, cơ quan điều tra đang làm việc với các cơ quan liên quan của bộ GTVT để làm rõ các sai phạm này.





Theo Giang Sơn (SGTT)