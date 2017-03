Đồng Nai thông xe hai cây cầu

(PL)- Ngày 19-1, cầu vượt bằng thép tại ngã tư Vũng Tàu (nằm trên quốc lộ 1A) và nhánh cầu Hóa An mới (nằm trên quốc lộ 1K, cả hai đều thuộc TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã được thông xe và đưa vào sử dụng.

Cầu vượt bằng thép tại ngã tư Vũng Tàu rộng 16 m, dài 238 m với bốn làn xe, chi phí xây dựng 200 tỉ đồng. Công trình là một phần của dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và hai tuyến tránh TP Biên Hòa do Tổng Công ty Xây dựng số 1 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Còn nhánh cầu Hóa An bắc qua sông Đồng Nai kết nối quốc lộ 1K với đường Nguyễn Ái Quốc, nằm song song với cầu Hóa An cũ có tổng mức đầu tư hơn 1.175 tỉ đồng do Tổng Công ty Sonadezi làm chủ đầu tư.

Khi đưa vào sử dụng, hai chiếc cầu này sẽ góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại hai điểm nút cầu Đồng Nai và cầu Hóa An.

Sáng cùng ngày, tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), Bộ GTVT và UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ khánh thành và thông xe dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn nam cầu Bến Thủy 2 - tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh. Dự án có chiều dài 35,1 km, bề rộng đường 20,5 m, thiết kế bốn làn xe cơ giới và hai làn xe thô sơ với tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng. Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 (Cienco 4) làm chủ đầu tư theo hình thức BOT.

