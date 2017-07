Đồng Nai: Tiến độ thực hiện 8 dự án trọng điểm chậm

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Đồng khóa IX diễn ra sáng 5-7, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, cho biết như trên.

Theo ông Cường, thời gian qua tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp nhưng cơ bản vẫn ổn định và tăng trưởng.



Quang cảnh kỳ họp

Xuất khẩu tăng trưởng tốt và tập trung vào những nhóm hàng chủ lực của địa phương. Kim ngạch nhập khẩu tăng chủ yếu tập trung vào các mặt hàng, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất.



Giải ngân vốn đầu tư tăng cao so với cùng kỳ, môi trường đầu tư kinh doanh có nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp dẫn đến thu hút đầu tư phía doanh nghiệp đạt kết quả tốt. Việc khánh thành đi vào hoạt động Trung tâm hành chính công, cụ thể hóa yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính, thu chi ngân sách đạt dự toán.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được trình chính phủ điều chỉnh quy hoạch quỹ đất đến năm 2020 làm cơ sở cho công tác quản lý sử dụng đất đại. Đồng thời đã triển khai nhiều giải pháp mạnh, đồng bộ, tạo điều kiện kiểm tra xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Toàn tỉnh đến giờ đã có 113/133 xã, 6/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa – xã hội, y tế tiếp tục có bước chuyển biến. An sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng – an ninh được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự án toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.



Đối với các kiến nghị của cử tri và chất vấn của các đại biểu tại kỳ họp thứ 3 đã cơ bản được UBND các cấp và các cơ quan chuyên môn tiếp thu, giải quyết trả lời và nhìn chung đã đạt được sự đồng thuận của cử tri. Một số nội dung cần có thời gian thực hiện và liên quan đến công tác phối hợp của các cấp, các ngành sẽ tiếp tục được tiếp thu và đã được Thường trực HĐND tổng hợp báo cáo tại kỳ họp này.

Cũng theo ông Cường, bên cạnh những thuận lợi và những kết quả đạt được vẫn còn không ít khó khăn và hạn chế. Kinh tế tăng trưởng nhưng 6 tháng ước là tăng 7,26% trong khi mục tiêu nghị quyết là tăng từ 8 đến 9%.

Tiến độ thực hiện 8 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh còn chậm. Công tác thi hồi đất và triển khai dự án còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Trong khai thác tài nguyên khoáng sản còn xảy ra các hành vi phạm pháp luật.

Ô nhiễm môi trường trong cộng đồng dân cư cần được cải thiện. Vấn đề quy hoạch trong sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm cần phải được quan tâm với những giải pháp và việc làm cụ thể và hiệu quả.

Thực trạng doanh nghiệp thiếu lao động, trong khi số lượng người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tăng cao cần được rà soát đánh giá và tìm ra nguyên nhân. Vẫn còn một vài địa phương chậm triển khai thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh đã có hiệu lực pháp luật.

Từ đó, ông Cường đề nghị những khó khăn và hạn chế trên đặt yêu cầu trong 6 tháng cuối năm cả hệ thống chính trị cần phải tập trung cố gắng cao hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu mà nghị quyết của tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra. Đồng thời đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải tăng cường đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu để ra.

Dự kiến kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 5 đến 7-7.