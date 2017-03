Đồng Nai: Xe buýt bỏ bến ra đường đậu

Nhiều tháng nay, hơn 30 xe buýt của tuyến số 16 thuộc Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tân Phú đã lấn chiếm lòng, lề đường quốc lộ 20, đoạn thuộc xã Phú An, huyện Tân Phú, Đồng Nai để làm bến đậu (ảnh). Trong khi đó, bến cũ cách đấy không xa bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. Nguyên nhân là do bến cũ nằm phía sau Trạm thu phí Tân Phú (mới dời về xã Phú An), xe buýt muốn vào bến phải tốn tiền mua vé qua trạm.

Việc xuất hiện bến xe buýt tự phát trên đã gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 20. Các tài xế thường xuyên quay đầu xe ngay trên đường khiến dòng xe bị nghẽn cục bộ. Một số xe buýt đậu ngay trước cửa nhà người dân, mỗi khi xe khởi động khói đen và bụi lại bay mù mịt khiến họ rất bức xúc.





Theo ông Nguyễn Đức Học, Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Tân Phú, Trạm thu phí Tân Phú (trước đây đặt ở huyện Định Quán) tại Km 74+760 quốc lộ 20, thuộc xã Phú An bắt đầu hoạt động từ ngày 24-9-2013. Đây là trạm thu phí thu hồi vốn đầu tư cho dự án BOT thuộc tỉnh Lâm Đồng.

“Dù không được hưởng lợi gì từ dự án làm đường trên nhưng do Trạm thu phí Định Quán nằm trong lộ trình của tuyến xe buýt số 16 (chạy tuyến huyện Tân Phú, TP Biên Hòa) nên các xe buýt vẫn phải mua vé mỗi khi qua trạm. Điều này khiến các xã viên bức xúc, dẫn đến tình trạng trên” - ông Học giải thích.

Để giải quyết, ông Ngô Sỹ Bảng, Chủ tịch UBND huyện Tân Phú, cho biết: UBND huyện Tân Phú đã ra thông báo cấm xe buýt không được đậu bừa bãi trên lề và dưới lòng đường quốc lộ 20. Trước mắt, huyện Tân Phú sắp xếp cho các xe buýt trên đậu nhờ ở trạm dừng chân Tín Nghĩa và cây xăng Nam Cát Tiên.

“Cơ bản các xe buýt đã chấp hành nhưng vẫn còn nhiều xe đậu ngoài đường. Chúng tôi đã chỉ đạo công an huyện tổ chức kiểm tra, xử phạt nghiêm để lập lại trật tự. Ngoài ra, UBND huyện Tân Phú cũng đã có văn bản đề nghị miễn thu phí các xe buýt đi qua trạm Tân Phú nhưng đến nay vẫn chưa được hồi âm” - ông Bảng cho biết thêm.

TIẾN DŨNG