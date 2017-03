Đóng tàu vỏ thép: Đội vốn cả chục tỉ đồng

7-8 tỉ đồng dự toán ban đầu chỉ tính phần khung của tàu (?) Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Trung, Vụ trưởng Vụ Khai thác thủy sản (Tổng cục Thủy sản - Bộ NN&PTNT), cho biết đã nghe phản ánh của ngư dân về việc giá trị tàu vỏ thép sau khi hoàn thiện đã đội lên khá nhiều so với dự trù ban đầu của mẫu tàu. “Đây là điều không ai mong muốn khi triển khai chính sách khuyến khích ngư dân đóng tàu vỏ thép” - ông Trung nói. Theo ông Trung, mục đích ban đầu khi Bộ NN&PTNT đưa ra mẫu tàu để ngư dân chọn lựa và các đơn vị đóng tàu dựa vào đó để tính toán chi phí cụ thể và tiến hành đóng. Thời điểm giới thiệu các mẫu tàu vỏ thép, cơ quan quản lý nhà nước chỉ đưa ra mức dự kiến giá trị con tàu khung thép và chưa tính đến các thiết bị nội thất. “Mẫu tàu giống như phần khung của ngôi nhà, khi hoàn thiện cần phải sắm sửa các trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất,… Thiết bị nội thất càng nhiều tiền thì chất lượng càng cao, bảo đảm hoạt động lâu dài. Các thiết bị đó là tài sản do từng ngư dân mua sắm và tùy thuộc vào sự chọn lựa của từng cá nhân” - ông Trung cho hay. Con tàu khi hoàn thiện sẽ phải tính theo giá cả thị trường và sự thỏa thuận của ngư dân với đơn vị đóng tàu. Cơ quan nhà nước không thể can thiệp vào vấn đề này mà chỉ có các giải pháp hỗ trợ phần nào đó về lãi suất cho vay ngân hàng. Trong trường hợp nếu ngư dân thấy băn khoăn thì có thể chọn lựa phương án đóng tàu vỏ gỗ với chi phí đầu tư sẽ giảm đi. Tất nhiên về lâu dài, đầu tư tàu vỏ thép sẽ tốt hơn, bảo đảm an toàn sản xuất lâu dài, khai thác ở vùng biển xa hơn, hiệu quả sản xuất cao hơn. Ông Vũ Thái Hệ, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá - Tổng cục Thủy sản, cho hay khi ban hành các mẫu tàu, cơ quan đăng kiểm phụ trách về vấn đề kỹ thuật con tàu, còn các chi phí phát sinh cụ thể về vật tư đóng mới đều do đơn vị đóng tàu tính toán. Cụ thể, “khi đó chúng tôi chỉ đưa ra dự trù vật tư và khái toán chứ không dự toán, có nghĩa là không đi vào chi tiết giá từng hạng mục. Việc thẩm định giá cho từng con tàu sẽ do Sở Tài chính các tỉnh thực hiện hoặc khi các ngân hàng tiến hành thẩm định hồ sơ cho vay có thể nhờ đến đơn vị độc lập thẩm định giá trị thực của tàu để xem dự toán đơn vị đóng tàu đưa ra có chính xác hay không” - ông Hệ nói. TRÀ PHƯƠNG Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Thị Thu Hà, trong kế hoạch thực hiện Nghị định 67, năm nay tỉnh Bình Định sẽ đóng mới 200 tàu cá khai thác, tàu dịch vụ hậu cần. Trong đợt 1, tỉnh Bình Định đã phê duyệt danh sách 37 chủ tàu đủ điều kiện vay vốn đóng mới tàu cá, trong đó có 24 tàu vỏ thép, 10 tàu vỏ gỗ, hai tàu vỏ composite, một tàu vỏ gỗ bọc composite. Hiện tỉnh Bình Định đang tổng hợp phê duyệt danh sách 41 chủ tàu đủ điều kiện đóng mới cho đợt 2, trong đó có 24 tàu vỏ thép, 16 tàu gỗ… Nhưng vì thực tế này, đến nay chỉ mới có bốn chủ tàu ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Ngoài ra, 10 chủ tàu đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Nam Triệu, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh (Vinashin) đóng mới tàu vỏ thép nhưng đang phân vân, chưa ký hợp đồng với các ngân hàng để vay vốn.