Đồng Tháp: Phát hiện nhiều xương lạ lớn dưới kênh

(PL)- Ngày 3-2, nhiều người hiếu kỳ kéo đến nhà ông Nguyễn Văn Qui ở ấp Tân An, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành (Đồng Tháp) để xem những chiếc xương to lớn (ảnh) và lạ do ông Qui mới nhặt được ngoài đồng ruộng.

Ông Qui cho biết đống xương này do đơn vị thi công bờ bao bảo vệ lúa ở một đoạn kênh thuộc địa bàn ấp Tân An đào được. “Ngày 19-1, khi xáng cạp múc đất ở độ sâu khoảng 4 m từ lòng kênh đưa lên bờ, tôi phát hiện có khá nhiều xương thú cỡ lớn còn nằm lẫn trong đất. Tôi tò mò nhặt lên xem và gom lại cân được khoảng 10 kg. Một tuần sau, cũng ở địa điểm trên tôi tiếp tục nhặt được bốn bao xương, cân nặng 40 kg” - ông Qui nói. Theo ông Qui, nếu đống xương thú này có giá trị trong nghiên cứu khoa học, ông sẵn sàng hiến tặng để đưa đi trưng bày cho nhiều người cùng xem. HÀ NGUYỄN - TRUNG THANH