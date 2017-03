Đóng tiền 10 năm, đất nằm trên giấy!

Tiền đã vào dự án hết rồi! Để làm rõ về dự án, số tiền huy động đi đâu… ngày 22-5, chúng tôi trao đổi với ông Hà Quang Văn - nguyên Hiệu trưởng Trường CĐ SKĐA (Trưởng BQLDA nhà ở của trường lúc đó). . Thưa ông, nhiều người góp vốn tố cáo ông đã lừa và dùng tiền của họ chi xài cá nhân? + Nếu nhà trường được giao đất sớm và không bị thanh tra thì bây giờ cũng đã có đất giao cho người góp vốn rồi. Đây là lý do khách quan. Tôi không dùng tiền của người góp vốn để chi xài cá nhân… . Trong gần 260 người góp vốn mua nền chỉ có 23 cán bộ, nhân viên của trường nên những người góp vốn cho rằng nhà trường làm dự án bán nền cho nhiều người để thu lợi? + Thời điểm 2003 có nhiều anh em, bạn bè không có điều kiện về nhà ở nên tôi đề xuất làm dự án với mong muốn nhiều người có nhà. Những người này đều là người quen, ân nhân của trường. Tôi không có tư lợi hay tham nhũng đồng nào của dự án. Tôi nhận thiếu sót là không có kinh nghiệm trong quản lý dự án dẫn đến dự án kéo dài, làm ảnh hưởng quyền lợi người góp vốn. . Những người góp vốn thắc mắc về tiền của họ đã đi đâu, sử dụng thế nào gần 10 năm nay? + Số tiền này đã đổ vào dự án hết rồi, phía Công ty Tân Phú Thủy được trường ký hợp đồng để làm các thủ tục liên quan đến dự án cũng đã quyết toán nhưng ban giám hiệu hiện nay chưa đồng ý. Phía Công ty Tân Phú Thủy cho biết họ phải tự bỏ tiền túi ứng thêm cho dự án hơn 3 tỉ đồng còn việc không có đất là do lý do khách quan. Từ khi về hưu đến nay, tôi nhiều lần gửi đơn đến lãnh đạo Bộ VH-TT&DL và chính quyền TP.HCM quan tâm cứu xét và tạo điều kiện cho tôi giải quyết những bức xúc của người góp vốn để đảm bảo quyền lợi cho họ. Hiện tôi vẫn đang phải sống nhà thuê chứ không phải tôi ôm mấy chục tỉ đồng như những lời tố cáo. Tiền đã đổ hết vào dự án rồi, tố như thế là oan cho tôi.