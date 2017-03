Đóng tiền mới được vào phố cổ

Không có việc thu phí tham quan phố cổ Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam Đinh Hài khẳng định không có việc thu phí khi tham quan phố cổ Hội An mà chỉ thu phí một số nơi quy định. Cũng theo ông Hài, việc thu phí, lệ phí hiện nay tại Hội An còn bất cập và cơ quan quản lý, chính quyền đang tìm giải pháp hợp lý hơn. “Xét một cách tổng thể, phố cổ vẫn là nơi tham quan, có thể thu phí. Việc thu phí du khách nước ngoài cao hơn trong nước là do phí bảo hiểm của du khách tương đối cao. Tuy nhiên cách quản lý của chúng ta chưa hợp lý và chưa thể thu lúc này. Ở nước ngoài, nhà nước thu phí và thuê lại người dân trong phố cổ kinh doanh. Thu phí một điểm. Trong khi đó phố cổ Hội An với hàng chục lối đi vào đan xen giữa dân nội thành, dân ngoại thành, du khách... nên không thể thu tùy tiện” - ông Hài nói. TẤN VŨ