Đồng ý giao lực lượng kiểm ngư thẩm quyền điều tra

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trình bày về dự án luật tổ chức cơ quan điều tra

Phân tích về đề nghị này, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng mặc dù quan điểm làm dự luật là không mở rộng đầu mối các cơ quan điều tra, đảm bảo tinh gọn bộ máy, tuy nhiên do tình hình thực tế phức tạp, đặt ra yêu cầu mới từ đó dẫn đến phải tổ chức tốt hơn nhằm đảm bảo tốt an ninh trật tự.

“Hiện tình hình vi phạm lĩnh vực thuỷ hải sản trên biển ngày càng gia tăng. Qua thực tế cho thấy kiểm ngư bắt giữ một số tàu cá xâm phạm vào vùng biển nước ta. Nếu như không trao cho họ quyền thì rất khó khăn để kiểm ngư thực hiện chức năng nhiệm vụ trên biển của mình”, ông Vương nói.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, hoạt động của lực lượng kiểm ngư khá đặc thù, lênh đênh trên biển nhiều ngày. Có khi phải 2-3 ngày mới về đến bờ. Trong khi đó trên biển cũng có Cảnh sát biển và lực lượng Biên phòng, tuy nhiên Cánh sát biển hoạt động tập trung vào tội phạm trên biển, phân bố theo vùng, Biên phòng thì hoạt động gần bờ tập trung vấn đề bảo vệ lãnh thổ, còn kiểm ngư chủ yếu hoạt động theo đơn vị hành chính, nhiệm vụ về kiểm tra ngư trường, đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản...

“Theo quy định của Bộ luật hình sự, có 1 tội rất rõ đó là huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản, đây là vấn đề rất lớn hiện nay. Ngoài ra còn vấn đề môi trường, vấn đề chất thải nguy hiểm, động thực vật quý hiểm trên biển cần phải bảo vệ…”, ông Vương dẫn chứng cho thấy sự cần thiết giao kiểm ngư được thẩm quyền điều tra ban đầu.

Thứ trưởng cũng lý giải thêm, Thẩm quyền điều tra ban đầu này chỉ tập trung điều tra theo quy định, có thời hạn nhất định trong vòng 7 ngày phải có kết luận ban đầu sau đó bàn giao cho các cơ quan có đủ thẩm quyền.

Góp ý về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng cho rằng thực tiễn trên biển đặt ra rất nhiều vấn đề lớn cần giải quyết, không chỉ là vấn đề giao thương mà còn là vi phạm môi trường, quan hệ quốc tế…đều cần phải xử lý ngay trên biển. Do đó cũng cần mở rộng thêm một số thẩm quyền điều tra cho cơ quan Kiểm ngư.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đồng tình bổ sung thẩm quyền điều tra cho Kiểm ngư nhưng cần tính toán việc giao thẩm quyền đến đâu để không biến thành cơ quan điều tra. “Vấn đề giao lực lượng kiểm ngư thẩm quyền điều tra bước đầu cần xem xét làm ngay. Ý kiến a Vương rất thuyết phục. Giao đừng quá hạn chế, vì kiểm ngư mênh mông ngoài kia, tìm được công an hay cơ quan điều tra thì rất phức tạp”, Chủ tịch Quốc hội nói.