Đốt cháy nhà mình, bị phạt một năm tù

Tòa buộc Tùng phải bồi thường cho vợ số tiền hơn 21 triệu đồng.

Theo hồ sơ, đầu năm 2013, do vợ chồng hay mâu thuẫn, Tùng hay uống rượu say và bạo hành gia đình nên vợ Tùng nộp đơn xin ly hôn và đã được tòa thụ lý. Đêm 19-4, vợ chồng Tùng lại mâu thuẫn, Tùng mang quần áo, chăn màn và sách vở của ba đứa con ra giữa nhà châm lửa đốt. Tiếp đó, Tùng xuống nhà ngang của gia đình châm lửa đốt đồ. Sau đó, Tùng kêu người dân và lực lượng công an đến dập lửa nhưng lửa bốc lên nhanh đã thiêu rụi đồ, vật dụng trong nhà và cháy luôn cả ngôi nhà ngói của vợ chồng Tùng. Tổng thiệt hại tài sản chung của Tùng và vợ bị hủy hoại là 42,5 triệu đồng.

HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm đến tài sản chung của vợ chồng, ảnh hưởng đến an ninh trật tư, nguy hiểm cho xã hội nên cần xử phạt nghiêm. Nhưng tòa xét thấy bị cáo ra đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên đã tuyên án như trên.

Sau khi kết thúc phiên tòa trên, vợ chồng Tùng lại tiếp tục ra tòa để ly hôn.

Đ.LAM