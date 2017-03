Thời tiết những ngày qua ở miền Bắc khá mát mẻ do có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 32-34 độ C, hiện vùng áp thấp nóng phía tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông nam, ảnh hưởng đến thời tiết Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ, đẩy nền nhiệt độ tăng cao - Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thuỷ văn Trung ương cho biết.

Theo đó, từ trưa chiều 20.7 trở đi, miền Bắc, các tỉnh bắc và trung Trung Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ với cường độ nhẹ. Sau đó nắng nóng lan toả ra diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi cao trên 36 độ C. Bắc và trung Trung Bộ do ảnh hưởng kết hợp với hiệu ứng “phơn” nên nóng bức hơn. Nhiệt độ cao nhất lên tới 36-37 độ C, riêng các khu vực vùng núi giáp nước Lào, có nơi đạt mức 37-38 độ C.

Đây là đợt nắng nóng thứ tư tấn công miền Bắc, cùng các tỉnh bắc và trung Trung Bộ tính từ đầu mùa hè đến nay.

Theo Lưu Minh Hải (Dân Việt)