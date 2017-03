Đột nhập lò bảo kê biển số đỏ dỏm - Bài 2: Cuộc giải cứu ngoạn mục

Sau một thời gian “lên bờ xuống ruộng” vì xe mang biển số trắng (biển số tư nhân) chở hàng quá khổ quá tải bị CSGT thổi gắt quá, ông T. (một chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải ở quận 9, TP.HCM) nhờ mai mối tìm gặp ông Trần Hòa, chủ lò biển số đỏ dỏm nổi tiếng ở Phan Thiết (chúng tôi đã đề cập ở số báo ngày 6-6).

Gia nhập đường dây

Sau khi có giao kèo về tiền chung chi 3 triệu đồng/tháng cho việc bảo kê trọn gói khi tham gia đường dây xài biển số đỏ giả của ông Hòa, ông T. mua lại chiếc xe đầu kéo hiệu IHC International biển số 57K-6132 sản xuất từ năm 1989 đã hết đời với giá “bèo” 100 triệu đồng. Sau đó, ông lùng mua một rơmoóc trôi nổi, đàng hoàng gắn biển số dỏm mang phiên hiệu của Quân khu 5 KV-6367 và cho lưu thông trên đường.

Mới chạy được vài chuyến thì tháng 9-2010, chiếc KV-6367 của ông bị CSGT Công an huyện Tân Phú, Đồng Nai kiểm tra trên QL 20. Không xuất trình được giấy tờ hợp lệ, xe được đưa về tạm giữ tại trụ sở công an huyện. Lập tức, ông Hòa “chạy” ngay một giấy công tác quân đội cho chiếc xe. Nhưng khi giấy công tác được xuất trình, CSGT phát hiện có nhiều dấu hiệu cạo sửa ngày, tháng lẫn biển số xe. Lúc này, đích thân ông chủ lò là ông Hòa nhập cuộc và tháng 12-2010, chiếc xe KV-6367 được thả và… vẫn gắn biển số đỏ lưu thông trên đường. Kết quả là chiếc xe đã được Công an huyện Tân Phú ra quyết định xử phạt xe có nguồn gốc biển số trắng thực trước đây là 57K-6132. Mặc dù bắt xe mang biển số đỏ giả nhưng khi xử phạt, Công an huyện Tân Phú chỉ xử phạt các lỗi mang biển số dỏm, xe hết hạn lưu hành mà không thông báo với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Phú biết nhằm thu hồi biển số đỏ dỏm để tiêu hủy theo luật định.

Bãi xe đồng nát chuẩn bị được “giải phẫu”, hóa kiếp thành xe quân đội. Ảnh: PN

Để làm được điều “kỳ diệu” này, theo ông Hòa, ngoài việc chủ xe là ông T. phải nộp phạt khoảng 10 triệu đồng, ông Hòa đã phải bỏ ra hàng chục triệu đồng nữa để ăn nhậu, đưa phong bì cho những người liên quan mới kéo được nguyên vẹn chiếc xe còn cả biển số đỏ về Phan Thiết. Vì thế, nếu muốn nhận lại xe thì ông T. phải trả lại đầy đủ chi phí “bôi trơn”.

Quả nhiên là lợi hại!

Ông Hòa cũng cho biết, để “chạy thuốc”, ngoài tiền chung chi ông còn phải chỉ đạo thực hiện biện pháp “nghiệp vụ” mới có thể lấy được xe ra do rơmoóc không có số. Đơn cử, ông phải mua một bộ số khung rồi bồi dưỡng cho công an viên giữ xe để “người của mình” vào tận trụ sở công an đóng lại số mới cho rơmoóc để hợp thức hóa nhằm lấy xe ra.

Vừa chỉ vào danh sách, ông Hòa vừa thuyết minh rành rọt tổng cộng đã chung chi cho ông T. hai lần, ông S. “ù” tổng cộng 8 triệu đồng, bồi dưỡng cho ông L. 1 triệu đồng. Đây là một số lãnh đạo đơn vị công an liên quan việc xử phạt. Ngoài ra, ông Hòa còn kể đã mua hải sản trị giá 1 triệu đồng để biếu cho ba ông này… Theo ông Hòa, để lấy xe ra mà chỉ mất gần 30 triệu đồng là quá “bèo”.

Một đầu kéo sơmi rơmoóc mang biển số đỏ trong bãi xe ông Hòa Ảnh: PN

Ông Hòa khuyên: Bây giờ chạy biển số đỏ đường dài khó có ăn, mặc dù không bị CSGT thổi nhưng tất cả phải qua “cò”. Khi nào được, “cò” mới gọi điện thoại thông báo cho mình biết tuyến đường để đi vì từ Phan Thiết vào TP.HCM ít nhất cũng phải qua hai trạm của kiểm soát quân sự, xe mang biển số đỏ phiên hiệu nào cũng bị phát hiện. Tuy nhiên, ông Hòa cũng cho biết nhờ mang biển số đỏ nên xe có thể chở siêu trường siêu trọng, vào đường cấm vô tư, không mua phí cầu đường, không bị kiểm tra tải trọng. Ông khoe mình có cả bằng lái xe, chứng minh thư quân đội nên “chẳng thằng nào dám rớ”.

Nhiều nghi vấn

Sợ chúng tôi không tin, ông Hòa đưa ra một giấy công tác xe do Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận cấp cho ông vào tháng 7-2010, với nhiệm vụ chở hàng quốc phòng trên xe KP-3453, do thủ trưởng đơn vị là Trung tá Nguyễn Bách Chiến ký tên, đóng dấu hẳn hoi. Cạnh đó, còn nhiều giấy đăng ký xe quân đội đều do ông Hòa khoe mình là người đứng tên.

Bản “quyết toán chung chi” vụ giải thoát xe biển đỏ dỏm. Ảnh: PN

Tuy nhiên, có khá nhiều nghi vấn về ông chủ lò này. Bởi giấy công tác xe ghi do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận cấp, chỉ dùng cho một chuyến công tác nhưng lại ghi hành trình là hai tuyến đường đến ngược chiều nhau: Quân khu 5 (chạy ra hướng Đà Nẵng) và Quân khu 9 (chạy xuống hướng Cần Thơ)! Cạnh đó, chúng tôi tra cứu rất nhiều lần vẫn không thấy đâu là tên DNTN Hoàn Minh Thông mà ông Hòa treo trên bảng giới thiệu - xưng mình là giám đốc và mã số thuế mà ông Hòa cung cấp. Khi chúng tôi yêu cầu ghi tên vào hợp đồng tên một vị đại tá quân đội để “dễ bề làm ăn”, ông Hòa liền giãy nảy: “Né ra, né ra chứ chết liền”…

PHƯƠNG NAM - MINH NGUYÊN

(Còn tiếp)