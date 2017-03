Đột nhập lò bảo kê biển số đỏ dỏm - Bài 3: Sẽ triển khai lực lượng kiểm tra ngay

Để làm rõ hàng loạt nghi vấn về ông chủ lò biển số đỏ giả, phóng viên đã có buổi làm việc với Trung tá Vũ Ngọc Nhân, Chánh Văn phòng và là người phụ trách phát ngôn của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bình Thuận.

Chủ lò từng là quân nhân

Theo Trung tá Nhân, trước đây ông Hòa từng là quân nhân chuyên nghiệp công tác tại Công ty Hải Sơn, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận. Năm 2009, Công ty Hải Sơn giải thể và ông Hòa cũng giải ngũ với cấp bậc thiếu úy. Vì vậy, tới đây Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận sẽ làm rõ việc ông Hòa sở hữu nhiều phương tiện mang biển số quân đội của Quân khu 7 lẫn Quân khu 5. Còn tờ giấy công tác xe của Phòng Hậu cần ghi do Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận cấp cho ông Hòa, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận cũng sẽ làm rõ bởi giấy này ghi người ký là Trung tá Nguyễn Bách Chiến. Tuy nhiên, trước nay Trung tá Chiến là phó chủ nhiệm Phòng Kỹ thuật chứ không công tác ở Phòng Hậu cần.

Ngoài ra, Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận cho biết không hề ký hợp đồng với bất cứ cá nhân nào làm ăn kinh tế bên ngoài. Hơn nữa theo quy định, nếu có xe của quân đội làm kinh tế thì cũng không được mang biển số đỏ mà phải mang biển số trắng có đầu số 80. Hiện các phương tiện ôtô do Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh quản lý đều là xe đời mới, không hề có xe quá đát, hết đời và mang biển số xe như báo đã phản ánh. Cả chiếc xe ôtô bốn chỗ mang biển số KP-1253 hiện đang nằm trong bãi xe của ông Hòa cũng không phải là phương tiện mà Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận quản lý.

Giấy công tác đầy nghi vấn

Phóng viên cũng đã làm việc trực tiếp với Trung tá Nguyễn Bách Chiến, người được cho là ký tên, đóng dấu trên giấy công tác xe cho ông Hòa từ ngày 22 đến 30-7-2010. Mặc dù cho biết đây là chữ ký của mình nhưng theo Trung tá Chiến, giấy giới thiệu này có nhiều điểm đáng ngờ bởi nếu Phòng Kỹ thuật cấp giấy giới thiệu xe thì chỉ là những lần kéo xe đi sửa chữa ở Phòng Xe máy Quân khu 7 chứ tuyến đường không thể vừa ra Quân khu 5 lại vừa vào Quân khu 9. Trung tá Chiến cho biết ông đã làm việc với ban xe máy của Phòng Kỹ thuật và được biết toàn bộ các biển số đỏ mà phóng viên cung cấp đang lưu hành đều là giả mạo. Riêng tờ giấy công tác xe nói trên đã bị cạo sửa. Nhiều khả năng sau một chuyến công tác, người sử dụng đã vất đi và ai đó đã nhặt được rồi sửa lại.

Vụ tai nạn hi hữu: Bánh của chiếc xe quá đát văng ra ngoài chạy hàng trăm mét. Ảnh: PN

CSGT tỉnh Bình Thuận lập biên bản bắt giữ xe biển số đỏ dỏm. Ảnh: PN

Gây tai nạn

Theo cơ quan CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, tối 24-7-2010, tại khu vực đường Long Sơn-Mũi Né (TP Phan Thiết), xe đầu kéo sơmi rơmoóc biển số quân đội KP-3453 cõng hai xe máy xúc quá khổ đậu bên lề đường nhưng không có báo hiệu. Ngay lúc đó, một thiếu úy và một thượng sĩ công tác tại Công an tỉnh Bình Thuận trên đường về TP Phan Thiết bằng xe máy đã tông vào đuôi xe này và cả hai chết tại chỗ. Tài xế lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này hiện vẫn đang được điều tra. Đáng lưu ý là xe này gây tai nạn trong thời gian được “ký cấp giấy công tác” của Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận.Về việc này, ông Chiến cho biết do thời điểm trên ông đi công tác tại các tỉnh phía Bắc nên không biết.

Việc “giải phẫu” xe quá đát thành xe mang biển số đỏ dỏm vô tư chở hàng quá khổ, quá tải qua mặt các cơ quan chức năng trong thời gian qua đã trở thành một vấn nạn. Trước đó, vào tháng 11-2009, một xe đầu kéo quá đát mang biển đỏ KP-3455 có “vấn đề” cũng gây một vụ tai nạn hi hữu. Được biết chiếc xe trên trong lúc vận chuyển một kiện hàng quá khổ lưu thông trên QL 1A thuộc địa phận xã Hàm Đức (huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) đã bất ngờ bị sút một bánh xe. Do quán tính, bánh xe tiếp tục lăn trên đường hàng trăm mét trước khi va vào xe đạp của em Trần Thị Hòa, học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Văn Linh (Hàm Thuận Bắc) làm em này bị thương. Riêng tài xế đã điều khiển xe chạy gần một cây số mới dừng lại được.

Đã đến lúc đường dây bảo kê biển số đỏ dỏm như của ông Hòa phải bị triệt phá bởi vấn nạn về những “hung thần” quá khổ, quá tải chạy bạt mạng gây tai nạn giao thông kinh hoàng luôn là nỗi ám ảnh của mọi người. Đã đến lúc các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ ai là người đứng đằng sau bảo kê cho đường dây này.

Ngày 3-6, Thượng tá Trần Văn Nghĩa, Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết: Sẽ triển khai kiểm tra trên toàn tuyến những xe mang biển số đỏ dỏm của ông Trần Hòa mà Pháp Luật TP.HCM đã cung cấp và phản ánh. Theo Thượng tá Nghĩa, đối với các xe mang biển số quân sự lưu thông trên đường, nếu nắm chắc nguồn tin phản ánh là biển số dỏm thì lực lượng CSGT sẽ kiểm tra xử lý ngay. Được biết ngay sau khi làm việc với phóng viên, toàn bộ các xe mang biển số đỏ dỏm, đặc điểm xe của “lò” ông Hòa đã được thông báo đến các tổ, đội, trạm CSGT trên toàn tỉnh. Riêng việc kiểm tra lò giải phẫu xe của ông Hòa tại xã Phong Nẫm (Phan Thiết) thuộc thẩm quyền lực lượng cảnh sát kinh tế. Trao đổi nhanh với phóng viên, một lãnh đạo Công an TP Phan Thiết cho biết Đội Cảnh sát kinh tế sẽ triển khai trinh sát làm rõ hoạt động của lò xe này. Người viết đã nhiều lần liên lạc với các cán bộ Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai có tên trong “danh sách đen” của ông Hòa nhưng không thành. Tuy nhiên, ông Hòa luôn khẳng định danh sách những người nhận tiền nói trên là hoàn toàn chính xác, có cả người làm chứng. ông còn kể rõ địa điểm cụ thể những lần chung tiền, thậm chí cả địa điểm ăn nhậu. Ngoài ra, mỗi lần phải chi ra bao nhiêu ông đều nhớ rõ và ghi lại hẳn hoi…

PHƯƠNG NAM - MINH NGUYÊN