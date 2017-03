Đột nhập nhà thượng úy công an mang xe đi đốt

Vào rạng sáng 12-3, Thượng úy Võ Thanh Định, công tác tại Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hàm Thuận Nam, thức giấc phát hiện cửa bị cạy khóa và chiếc xe máy Sirius biển số 86H4-1161 dựng trong phòng khách đã biến mất. Lần theo dấu vết, phát hiện chiếc mô tô đã bị kẻ gian mang ra sau nhà cách đó khoảng 200 m và phóng hỏa thiêu rụi. Hiện trường nơi chiếc xe bị thiêu rụi là công trình san lấp mặt bằng, cạnh đó là một xe máy ủi và hai can dầu DO nhưng rất may lửa không cháy bén đến.





Chiếc xe máy bị thiêu rụi tại hiện trường. Ảnh: PN

Theo một nguồn tin, gần đây Thượng úy Định đã tham gia triệt phá nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn và cơ quan điều tra đang tiến hành truy xét theo hướng thủ phạm có liên quan đến việc dằn mặt, trả thù cá nhân.

PHƯƠNG NAM