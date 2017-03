Dự án Ba Bò gặp khó vì… 1 m tường

Đã năm tháng kể từ khi Pháp Luật TP.HCM có bài phản ánh “Dự án Ba Bò: Sài Gòn phải lụy Bình Dương”, đến nay vướng mắc của dự án vẫn chưa được giải quyết. Tiến độ thực hiện dự án cải tạo kênh Ba Bò phía TP.HCM tiếp tục rơi vào cảnh “rùa bò”.

Căng thẳng chỉ bởi 1 m tường

Đầu tháng 4-2016, một lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và môi trường Bình Dương cho biết lại vừa nhận được công văn kiến nghị nâng cao thành bể tiêu năng ở đoạn giáp ranh giữa TP.HCM và Bình Dương lên 1 m. Đơn vị gửi công văn là Trung tâm Chống ngập TP.HCM, chủ đầu tư dự án cải tạo kênh Ba Bò phía TP.HCM.

Trước đó, tháng 10-2015, Trung tâm Chống ngập TP cũng từng đề nghị tương tự nhưng Công ty Cấp thoát nước và môi trường Bình Dương, chủ đầu tư dự án cải tạo kênh Ba Bò phía Bình Dương, không đồng ý. Vậy thành bể tiêu năng ở dự án Ba Bò là hạng mục gì mà gây nhiều rắc rối đến vậy?

Theo hồ sơ chúng tôi thu thập được, tại đoạn kênh tiếp giáp giữa Bình Dương và TP.HCM có một bể tiêu năng nhằm làm giảm tốc độ nước chảy từ phía Bình Dương về TP.HCM. Thành bể tiêu năng cũng giống như cái tường chắn nước nhằm làm giảm tốc độ nước chảy. Dù đã có bể tiêu năng này nhưng vào mùa mưa năm 2014, khi lượng nước từ phía Bình Dương chảy dồn về quá lớn, đập tràn ở công trình phía TP.HCM vẫn bị phá vỡ.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, Trung tâm Chống ngập TP.HCM đề nghị cần nâng cao thành bể tiêu năng lên thêm khoảng 1 m. Tuy nhiên, Công ty Cấp thoát nước Bình Dương cho rằng trước đây công ty đã điều chỉnh thiết kế đoạn cửa xả cuối nguồn để xây bể tiêu năng theo đề nghị của TP.HCM nên bây giờ không thể xây nâng thêm.

“Việc xây nâng thành bể tiêu năng lên cao thêm sẽ ảnh hưởng đến khả năng thoát nước kênh Ba Bò phía địa bàn Bình Dương” - Công ty Cấp thoát nước và Môi trường Bình Dương giải thích.





Khu vực vỡ đập tràn được cho là do nước từ Bình Dương chảy về TP.HCM quá mạnh. Ảnh: KB

Tiếp tục ngóng chờ Bình Dương

Trung tâm Chống ngập TP.HCM cho biết trong mùa mưa năm 2014, nước đã phá hủy đập tràn số 2 của trạm bơm thuộc dự án cải tạo kênh Ba Bò phía TP.HCM. Sau đó, Ban quản lý cải tạo kênh Ba Bò (thuộc Trung tâm Chống ngập) yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế kiểm tra, xác định nguyên nhân.

Đơn vị tư vấn thiết kế xác định nguyên nhân làm vỡ đập tràn số 2 là do lưu lượng nước mưa tập trung quá nhanh. Do đó cần nâng cao tường chắn tiêu năng từ 8,8 m lên thành 9,8 m. “Chi phí nâng cao tường chắn sẽ do phía TP.HCM chi trả. Việc nâng tường cũng sẽ không ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của kênh Ba Bò phía địa bàn Bình Dương” - Trung tâm Chống ngập TP.HCM nêu quan điểm.

Dù vậy, đã gần nửa tháng trôi qua nhưng đề nghị lần thứ hai của Trung tâm Chống ngập TP.HCM vẫn chưa được phía Bình Dương phản hồi. Ngày 10-4, trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Công ty Cấp thoát nước Bình Dương cho biết do lãnh đạo công ty đang đi công tác nước ngoài nên chưa thể cung cấp thông tin về hướng giải quyết.